Na Poljskem vre – Tusk začel s »čiščenjem sodstva«

Protiteroristična policija se je v petek zvečer v Varšavi zoperstavila protestnikom pred poljskim ustavnim sodiščem, potem ko so suspendirali predsednika ustavnega sodišča Bogdana Święczkowskega in njegovega namestnika Bartłomieja Sochańskega.

Kontroverzna odločitev skupine sodnikov, ki jih je imenovala vlada Donalda Tuska, je na ulice pognala privržence desnosredinske opozicijske stranke PiS. Njen voditelj Jarosław Kaczyński je suspendiranje dveh sodnikov označil »za napad na sodišče«.

Pred stavbo v Varšavi se je zbralo več sto protestnikov, med katerimi so bili tudi opozicijski poslanci. Po poročanju Guardiana, ki se sklicuje na poljske medije, je policija aretirala tri ljudi, ki so poskušali nasilno vstopiti v stavbo sodišča. Malo pred 1. uro zjutraj je na kraj protestov prišel tudi poljski predsednik Karol Nawrocki, sicer politični zaveznik PiS.

Prebil se je skozi policijski kordon. Na enem od posnetkov je videti predsednika, kako se pretepa z varnostniki in sodniki ter tako poskuša priti v stavbo. Po poročanju Guardiana je Nawrocki zatrdil, da sodniki, ki jih je imenovala Tuskova vlada, niso sodniki poljskega ustavnega sodišča. Kritiziral je »kršitev poljskega ustavnega reda« in pozval varnostne sile, da zapustijo stavbo.

Drama pred sodiščem bo državo najbrž še bolj polarizirala in morda celo vplivala na parlamentarne volitve. Javnomnenjske ankete na Poljskem kažejo, da ima populistična desnica možnost, da znova pride na oblast.

Policisti so varovali stavbo. FOTO: Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Položaj prevzela sodnica

Središče stokratnega sodniškega spora sega v leto 2015, ko sta odhajajoča sredinska vlada in prihajajoča desnosredinska povlekli ustavnopravno vprašljive poteze in vsaka po svoje reformirali sodišča.

Tusk je od leta 2023, ko se je znova povzpel na oblast, obljubljal, da bo razveljavil kontroverzne reforme in poskušal popraviti odnos z Brusljem. Hkrati se je zavračal priznanje legitimnosti poljskega sodstva v sedanji obliki.

Tuskova težava je v tem, da ima na Poljskem predsednik možnost veta. Tega je Nawrocki spretno izkoriščal in uveljavljal, ne le pri vprašanju reforme sodstva, pač pa tudi pri pravici do splava. Nawrocki je letos zavrnil zaprisego petih sodnikov, ki jih je izvolil trenutni parlament, kar je pravno situacijo še bolj zapletlo.

V petek zvečer je skupina sodnikov suspendirala predsednika ustavnega sodišča in njegovega namestnika ter prevzela procesni nadzor nad delom sodišča. Najvišji položaj je prevzela Anna Korwin-Piotrowska, rekoč, da je sodnica z najdaljšim stažem oziroma največ izkušnjami.

Privrženci zdaj opozicijske PiS so pred sodiščem vzklikali »Tusk, izdajalec«. FOTO: Wojtek Radwanski/Afp

Evropski desničarji posvarili pred dogajanjem

Strokovnjaki za pravo si sicer niso edini, ali je način, na katerega so nasprotniki nekdanje populistične vlade začeli s »čiščenjem sodstva«, pravi. Po poročanju Guardiana je ugleden pravni strokovnjak in glasen kritik PiS Marcin Matczak dejal, da si ni mislil, da bo kdaj branil Święczkowskega, vendar pa dvomi v pravno podlago za njegov suspenz.

Kljub kritikam premier Donald Tusk vztraja, da je obnova pravne države dolžnost njegove vlade. Obljubil je, da bo poljsko sodišče začelo delovati v skladu s poljsko ustavo, pa če je to komu všeč ali pa ne.

Opozicijski voditelji so na družbenih omrežjih vlado obtožili državnega udara. Potezo je obsodilo tudi več evropski skrajnih desničarjev, med njimi Nigel Farage, Liz Truss in Geert Wilders. Pred resnostjo dogodkov na Poljskem je posvaril tudi ameriški veleposlanik na Poljskem Tom Rose.

Poljski predsednik Karol Nawrocki je v luči zadnjih dogodkov na ustavnem sodišču sklical posvetovanje z voditelji parlamentarnih strank.