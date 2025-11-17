Na Poljskem z eksplozivno napravo sabotirali železniško progo

Poljski premier Donald Tusk je potrdil, da je bil včerajšnji incident na železniških tirih med Varšavo in Lublinom posledica eksplozivne naprave, ki je poškodovala tire, poroča Guardian. Železniško progo med drugim uporabljajo za prevoz pomoči v Ukrajino.

»Na žalost so se uresničili naši najhujši strahovi,« je na omrežju x zapisal Tusk in dodal, da gre za primer sabotaže brez primere, s katerim so storilci želeli ogroziti varnost poljske države in njihovih prebivalcev. »Preiskava je v teku. Tako kot v prejšnjih primerih bomo storilce prijeli, ne glede na to, kdo je njihov podpornik,« je še dejal premier.

O eksploziji so poročali v nedeljo zjutraj, potem ko je voznik potniškega vlaka opazil, da manjka del tira. Dodatne poškodbe tirov so odkrili tudi na drugih odsekih te strateško pomembne železniške proge. »Brez dvoma gre za sabotažo,« je potrdil tudi poljski minister za notranje zadeve Marcin Kierwiński.

Tusk je dejal, da so eksplozivne naprave najverjetneje nastavili, da bi razstrelili vlak. Podoben incident so opazili na isti železniški progi na vzhodu države. Sabotažo obravnavajo kot »poskus destabilizacije in uničenja železniške infrastrukture, ki bi lahko povzročil železniško nesrečo«. »Na žalost ni nobenega dvoma, da imamo opraviti z dejanjem sabotaže. Na srečo se ni zgodila tragedija, vendar je zadeva kljub temu zelo resna,« je še dejal premier. Po poročanju medijev se je drugi incident, kjer so poškodovani tiri, zgodil na poti potniškega vlaka s 475 potniki v bližini mesta Puław na jugovzhodu Poljske.

Na Poljskem so pozorni na morebitne grožnje zaradi hibridnih groženj Rusije in Belorusije. Septembra je v poljski zračni prostor vdrlo več kot 20 dronov, na kar se je odzvala tudi zveza Nato.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v Parizu sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Pogovarjala se bosta o obrambi Ukrajine, energetike in gospodarstvu. Finski predsednik Alexander Stubb se bo danes srečal s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem.