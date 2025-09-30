Zaradi sabotaže plinovoda Severni tok aretiran Volodimir Z.

Poljska policija je danes zaradi domnevne vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok v Baltskem morju na podlagi evropskega naloga za prijetje aretirala ukrajinskega državljana. Sodelovanja pri sabotaži plinovoda pred tremi leti je osumljen ukrajinski inštruktor potapljanja, je sporočilo tožilstvo v Varšavi.

Aretirali so ukrajinskega državljana, za katerega so nemške oblasti izdale evropski nalog za prijetje, v katerem ga obtožujejo povzročitve eksplozije na plinovodu Severni tok, je po poročanju poljske tiskovne agencije PAP potrdil tiskovni predstavnik tožilstva Piotr Skiba.

Plinovod poškodovan nekaj mesecev po začetku invazije

Po poročanju poljskih medijev je osumljenec Volodimir Z., za katerega so nemški tožilci izdali nalog za prijetje. Policija ga je aretirala v kraju Pruszkow blizu Varšave. Glede na ugotovitve nemških preiskovalcev je bila za sabotažo, v kateri so blizu danskega otoka Bornholm v Baltskem morju namestili eksplozivna telesa na plinovodih Severni tok 1 in 2., odgovorna šestčlanska ukrajinska celica.

Aretirani je po poročanju nemške javne televizije ARD osumljen, da je bil eden od potapljačev, ki so namestili eksplozivne naprave v operaciji, v kateri je bil vpleten tudi zakonski par, ki je vodil potapljaško šolo.

Plinovod Severni tok je bil poškodovan septembra 2022, nekaj mesecev po začetku ruske invazije na Ukrajino. Napad v času evropske energetske krize je sprožil številna ugibanja in obtožbe glede odgovornosti za sabotažo.

Ukrajina je za sabotažo krivila Rusijo, ta je krivdo večkrat pripisala Zahodu. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je avgusta lani izrazil prepričanje, da so sabotažo naročile ZDA. Časnik Wall Street Journal pa je lani poročal, da naj bi operacijo na dnu Baltskega morja najprej odobril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki jo je nato poskusil preklicati, vendar neuspešno. V Kijevu so te navedbe odločno zavrnili kot »popoln nesmisel«.

Še enega osumljenca za sodelovanje v sabotaži, prav tako Ukrajinca, so avgusta prijele italijanske oblasti v bližini Riminija, sodišče v Bologni pa je sredi septembra odločilo, da ga mora Italija izročiti Nemčiji.