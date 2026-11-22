Poljske oblasti so danes sporočile, da so identificirale tri neznane predmete, ki so v petek padli na ozemlje te države. Preiskava njihovih ostankov je pokazala, da gre za vodene ruske rakete tipa Kh-101, ki so bile pred kratkim izdelane v moskovski regiji, poroča francosk tiskovna agencija AFP.

Kot je navedlo tožilstvo v Lublinu, ki vodi preiskavo, je ta pokazala, da so bile vse tri rakete nedavno proizvedene v tovarni v Dubni v moskovski regiji. Strokovnjaki bodo preiskavo nadaljevali, so še dodali.

Ob padcu izstrelkov na poljsko ozemlje na jugovzhodu države ni bil nihče poškodovan, čeprav je vsaj v enem primeru prišlo do eksplozije in požara. Poljske oblasti so sprva domnevale, da gre za dve raketi in brezpilotni letalnik. Poljski premier Donald Tusk je incidente označil kot namerno provokacijo Kremlja.

O nedavnih kršitvah zračnega prostora Poljske naj bi v ponedeljek v okviru rednih posvetovanj razpravljali predstavniki članic zveze Nato, je po poročanju AFP navedel vir pri zavezništvu.