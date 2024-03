Na Portugalskem kaže na zmago desnice

Doslej opozicijska desnosredinska stranka Demokratično zavezništvo (AD) je na današnjih splošnih volitvah na Portugalskem prejela največ sedežev, medtem ko je podpora populistični skrajno desni stranki Chega narasla, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kažejo rezultati vzporednih volitev.

Kot kažejo rezultati ankete, naj bi AD prejela med 83 in 91 sedeži v 230-članskem parlamentu, medtem ko naj bi doslej vladajoči Socialisti, ki so bili na oblasti vse od leta 2015, prejeli med 69 in 77 sedežev, je pokazala vzporedna anketa javne televizije RTP.

Stranki Chega kaže med 40 in 46 sedežev, potem ko so doslej imeli vsega 12 poslancev in so tako postali eni od zmagovalcev nove sestave portugalskega parlamenta.

AD je svojo kampanjo gradila na obljubah o spodbujanju gospodarske rasti z zmanjšanjem davčnih obremenitev ter izboljšanju nezanesljivega javnega zdravstvenega sistema, pa tudi urejanja izobraževalnega sistema, ki so ga v zadnjem času zaznamovale stavke učiteljev in zaposlenih v šolah.

Podporniki socialistične stranke čakajo na prve rezultate po zaprtju volišč. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Vodja stranke, 51-letni odvetnik Luis Montenegro, je v času predvolilne kampanje vztrajno zavračal možnost povolilne koalicije s skrajno desno Chego, ki je po vzoru drugih skrajno desnih strank v Evropi opozarjala na kriminal in naraščajoče priseljevanje tujcev, a so bili ostali visoki predstavniki AD veliko bolj dvoumni.

Montenegro, sicer predsednik desnosredinskih Socialnih demokratov (PSD), je pred volitvami oblikoval široko zavezništvo s krščansko demokratsko Ljudsko stranko (CDS-PP) in konservativno stranko Ljudskih monarhistov (PPM).

Vladajoči socialisti (PS) so se lani jeseni znašli v središču afere zaradi domnevnih zlorab javnih sredstev, korupcije in trgovanja z vplivom na področju energetike. Afera je privedla do odstopa premierja Antonia Coste, ki sicer zavrača vsakršno krivdo, s čela vlade in stranke. Vodilni položaj v stranki je prevzel 45-letni nekdanji minister za infrastrukturo Pedro Nuno Santos.

Stranko Chega vodi 41-letni pravnik in nekdanji športni komentator Andre Ventura, ki je stranko, katere ime v prevodu pomeni Dovolj, ustanovil leta 2019, niz korupcijskih škandalov v PS in PSD pa mu je omogočil vse bolj učinkovito nasprotovanje uveljavljeni politiki.