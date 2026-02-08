Na Portugalskem po vzporednih volitvah zmagal Seguro

Na Portugalskem je v drugem krogu predsedniških volitev glede na izide vzporednih volitev prepričljivo zmagal socialist Antonio Jose Seguro. Prejel naj bi med 67 in 73 odstotki glasov, njegov protikandidat iz vrst skrajne desnice Andre Ventura pa med 27 in 33 odstotki glasov. Zaradi posledic hudih neurij so morali ponekod glasovanje preložiti.

Po rezultatih vzporednih volitev, ki so jih objavile televizijske postaje RTP, SIC in TVI/CNN, je Seguro zmagal s precejšnjo prednostjo pred Venturo.

Portugalci so predsednika države, naslednika Marcela Rebela de Souse, prvič po 40 letih volili v drugem krogu. Dolgoletni politik iz vrst portugalskih socialistov, 63-letni Seguro, je v prvem krogu pred tremi tedni zmagal s približno 31 odstotki glasov, njegov protikandidat 43-letni Ventura pa jih je dobil 23,5 odstotka.

Tokratne volitve so močno zaznamovale posledice močnih neurij, zaradi katerih je umrlo sedem ljudi, škoda pa naj bi znašala vsaj štiri milijarde evrov. V najbolj prizadetih območjih so zato glasovanje preložili za teden dni. Volišča za približno enajst milijonov volilnih upravičencev na Portugalskem in v tujini so se zaprla ob 20. uri po lokalnem času.

Seguro je bil v parlament kot poslanec prvič izvoljen leta 1991, med letoma 2011 in 2014 pa je bil tudi predsednik stranke Socialistov. Segura so pred drugim krogom podprle številne politične osebnosti iz različnih delov političnega prostore, od skrajne levice do konservativcev, ki jih združuje nasprotovanje razdiralni politiki skrajno desne stranke Chega.

Ta se je s 43-letnim Venturo, sicer nekdanjim športnim komentatorjem, ter tematikami, kot je boj proti korupciji in priseljevanju, v zadnjih letih uveljavila kot druga največja stranka v parlamentu. Po izidih vzporednih volitev je Ventura v predsedniški tekmi dosegel med 27 in 33 odstotkov glasov, kar je več kot slabih 23 odstotkov, kolikor jih je stranka Chega dosegla na lanskih splošnih volitvah.

Spopadanje s posledicami neurij in poplav, ki so v zadnjih dneh prizadele državo na Iberskem polotoku, je močno zaznamovalo volilno kampanjo. Neurje Marta, ki je te dni pustošilo po delih Španije in Portugalske, je povzročilo ogromno škodo, pa tudi za prihodnje dni so vremenske napovedi slabe.