Na Portugalskem volijo nov parlament, pričakovati je vzpon desnice

Na Portugalskem danes potekajo predčasne parlamentarne volitve, na katerih je po aferah med vladajočimi socialisti pričakovati vzpon desnice. Glede na napovedi sicer kaže, da niti levi pol na čelu s socialisti niti desna sredina s široko koalicijo pod vodstvom PSD ne bosta zbrala dovolj glasov za večino v parlamentu.

Volišča so se po državi odprla ob 8. uri po lokalnem času, ob 20. uri (ob 21. po srednjeevropskem času) pa bodo mediji predvidoma objavili rezultate več vzporednih volitev. Svoj glas lahko odda približno 10,8 milijona volilnih upravičencev doma in v tujini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vladajoči socialisti (PS) so se lani jeseni znašli v središču afere zaradi domnevnih zlorab javnih sredstev, korupcije in trgovanja z vplivom na področju energetike. Afera je privedla do odstopa premierja Antonia Coste, ki sicer zavrača vsakršno krivdo, s čela vlade in stranke. Vodilni položaj v stranki je prevzel 45-letni nekdanji minister za infrastrukturo Pedro Nuno Santos.

Stranko Chega vodi 41-letni pravnik in nekdanji športni komentator Andre Ventura, ki je stranko, katere ime v prevodu pomeni Dovolj, ustanovil leta 2019, niz korupcijskih škandalov v PS in PSD pa mu je omogočil vse bolj učinkovito nasprotovanje uveljavljeni politiki. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Santosu v boju za položaj predsednika vlade nasproti stoji 51-letni Luis Montenegro, predsednik desnosredinskih Socialnih demokratov (PSD). Stranka je oblikovala široko zavezništvo s krščansko demokratsko Ljudsko stranko (CDS-PP) in konservativno stranko Ljudskih monarhistov (PPM).

Poteza se bo verjetno obrestovala, saj ima Demokratično zavezništvo (AD) v javnomnenjskih raziskavah okoli 32-odstotno podporo, medtem ko so PS na drugem mestu z 28 odstotki podpore. Za oblikovanje večine v parlamentu bi bila lahko ključna desna populistična stranka Chega, ki ji ankete napovedujejo 17 odstotkov.

