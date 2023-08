Južna Koreja kot odskočna deska za nastope na tretjih trgih

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Južno Korejo je odlično, vendar obstaja še veliko prostora za krepitev sodelovanja. Med drugim na področju avtomobilske industrije, energetike, turizma in visokih tehnologij, je bilo slišati na današnjem poslovnem forumu, kjer je bil podpisan tudi memorandum o sodelovanju med državama.

Kot je danes na slovensko-južnokorejskem forumu v Ljubljani, ki so ga pripravili gospodarsko ministrstvo, javna agencija Spirit in Južnokorejska trgovinska in gospodarska zbornica, dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež, želi Slovenija z okrepljenim sodelovanjem in gospodarskimi sinergijami postati tudi most za južnokorejsko gospodarstvo v Evropo.

To želijo narediti »ne le zaradi Luke Koper, ampak tudi zaradi skupnih gospodarskih interesov na področju dekarbonizacije industrije, razvoja novih produktov in novih industrij ter ambicije Slovenije, da ponovno postane sedež multinacionalk, predvsem tistih s področja visoke tehnologije,« je poudaril. Ob tem je dejal, da lahko tudi slovenska podjetja uporabijo Južno Korejo kot odskočno desko za nastope na tretjih trgih.

Frangež je na forumu, ki se ga je udeležilo več kot 50 slovenskih in korejskih podjetij in institucij, korejskim gostom tudi sporočil, da v Sloveniji občudujemo pot, ki jo je južnokorejsko gospodarstvo prehodilo v zadnjih desetletjih. Gre za razvoj, ki so ga spodbujala velika podjetja, ki so postala globalno vodilni igralci na svojih področjih, je dejal.

Vršilec dolžnosti direktorja Spirita Rok Capl, ki je z vodjo južnokorejske delegacije Lee Seong Woojem podpisal memorandum o sodelovanju med državama, je dejal, da je Slovenija prepoznavna po združevanju izkušenj, znanja in inovativnosti.

Vodja južnokorejske delegacije je poudaril, da imata državi številne skupne točke. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Ta lastnost nas postavlja med odlične partnerje najmočnejšim svetovnim gospodarskim silam, zato sem prepričan, da lahko skupaj gradimo močna in vzdržna partnerstva, ki bodo imela pozitivne učinke na gospodarski razvoj. Povezovanje s Južnokorejsko trgovinsko in industrijsko zbornico tako odpira neskončne možnosti za izmenjavo znanja, izkušenj ter prebojnih rešitev. Današnji podpis memoranduma o sodelovanju bo pomembno okrepil vezi med našima državama ter spodbujal razvoj trgovine, investicij in skupnih projektov. Partnerstvo bo spodbujalo gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest ter pospeševalo inovacije,« je ocenil Capl.

Vodja južnokorejske delegacije je poudaril, da imata državi številne skupne točke, med drugim sta obe visoko industrializirani in tudi članici OECD. V zadnjih nekaj letih sta naredili velik preskok, saj se je trgovinska menjava v desetletjih močno povečala, trenutno znaša pol milijarde evrov.

Slovensko in korejsko gospodarstvo imata po njegovih besedah še veliko priložnosti za krepitev sodelovanja, med drugim na področju avtomobilske industrije, umetne inteligence, transporta, turizma in energetike, predvsem jedrske energije. Poleg tega pa lahko državi sodelujeta na tretjih trgih, je dejal vodja vodja južnokorejske delegacije. Ob tem je izrazil upanje, da bo Slovenija podprla tudi kandidaturo Busana za gostitelja svetovne razstave Expo 2030.

Poslovni forum se je nadaljeval s predstavitvijo slovenskega poslovnega in investicijskega okolja ter slovenskih in južnokorejskih podjetij, nato pa tudi s pogovori med podjetji iz obeh držav.

Menjava med državama je predlani dosegla nekaj manj kot pol milijarde evrov, pri čemer je na slovenski izvoz odpadlo manj kot 70 milijonov evrov. Največji delež na področju slovenskega izvoza predstavljajo električni stroji in oprema, pa tudi različni merilni aparati, mehanske naprave in vozila. Slovenija pa največ uvozi izdelkov iz železa in jekla ter avtomobile.