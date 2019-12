Na poti na Antarktiko izginilo vojaško letalo z 38 ljudmi na krovu

Na poti na Antarktiko je izginilo čilensko vojaško letalo z 38 ljudmi na krovu, poročajo tiskovne agencije. Kot so objavile vojaške oblasti, so z letalom izgubile komunikacijo včeraj zvečer, zatem ko je vzletelo z letalske baze Chabunco v Punti Arenas, središču najjužnejše regije v državi, ki je od prestolnice Santiaga oddaljena dobrih 3000 kilometrov.Letalo tipa C-130 Hercules je bilo namenjeno na letalsko bazo Presidente Eduardo Frei na Antarktiki, ob 17 vojakih je bilo na njem še 21 drugih potnikov, ki naj bi jih angažirali pri logistični podpori in vzdrževanju v letalski bazi. V času, ko državo pretresajo protesti , je državni vrh zaradi izginotja izjemno zaskrbljen. Predsednik državeje tvitnil, da bo z notranjim ministromobiskal Punto Arenas, od koder je letalo vzletelo. Skupaj z obrambnim ministromnapoveduje nadzor iskanja letala in reševalne akcije.Reševanje so sicer sprožili takoj, ko so z letalom izgubili komunikacijo. Pri njem so angažirane tako čilenske letalske sile kot ladje. Incident označujejo za nov zaplet v državi, v kateri je zaradi nasilja med protesti umrlo že 26 ljudi, več kot 12.000 pa jih je bilo po podatkih Organizacije ameriških držav ranjenih.