Na pragu premirja v Gazi? »Trumpov načrt je poln lukenj«

Čeprav sta tako Izrael kot Hamas privolila v sprejetje nekaterih delov najnovejšega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa o končanju vojne v Gazi, ima ta veliko pomanjkljivosti in neuresničljivih pogojev, zaradi katerih je v sedanji obliki najverjetneje obsojen na neuspeh. Na to opozarja tudi Nomi Bar-Yaacov, priznana odvetnica in mednarodna pogajalka iz Ženevskega centra za varnostno politiko (GCSP), s katero smo se pogovarjali pred začetkom pogajanj med sprtima stranema v Egiptu ...