Na predbožičnem srečanju sindikata goli ples in napad na ansambel

Srečanje članov hrvaškega sindikata avtobusnega in tramvajskega prometa se je sprevrglo v slačenje in pretep nastopajoče glasbene skupine. Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Prednovoletno srečanje sindikata družbe ZET, ki skrbi za javni prevoz po Zagrebu, se je sodeč po objavah hrvaških medijev sprevrglo v kaos z nasiljem. Po spletu so se razširili prizori ljudi, ki jih ne zaposluje nikakršno razpravljanje o težavah zaposlenih te družbe, pač pa slačenje in goli ples na mizi. Do poslednjega kosa obleke.

Kot navaja portal Index, jo je skupil celo nastopajoči ansambel Joy. Več gostov naj bi njegove člane napadlo, eden od glasbenikov ima poškodbe na glavi in trupu, tudi zlome reber in rane, ki so zahtevale šivanje. Enega izmed članov skupine, ki je padel z odra, so prisotni tudi zbrcali.

Na posnetek moškega s spuščenimi hlačami, ki nemoteno pleše na mizi ob spodbujanju ostalih, se je Sindikat avtobusnega in tramvajskega prometa Hrvaške – Zagreb odzval z ostrimi besedami.

»Sindikat avtobusnega in tramvajskega prometa Hrvaška–Zagreb se distancira od dejanj in ravnanj posameznikov. Na dogodku, ki se ga je udeležilo 460 članov sindikata, je težko imeti vse pod nadzorom in predvideti, kaj bo kdo v danem trenutku storil. Nekaj pa je gotovo: udeleženci bodo izključeni iz članstva v sindikatu. Nekaterih stvari ni mogoče in jih ne bomo tolerirali,« so zapisali v sindikatu.

»Najbolj žalostno od vsega je, da nepismeni hujskač, veliki TikToker, neuresničeni sindikalist, neuresničeni politik, samooklicani novinar in nekdanji zaposleni v družbi ZET pljuva po vseh zaposlenih v njem, svojih nekdanjih sodelavcih, jih generalizira in prikazuje kot neke problematične ljudi,« so še sporočili iz sindikata in ob tem izpostavili svojega nekdanjega predsednika Nevena Brnjasa.

Kot dodaja Jutarnji list, so v sindikatu tri člane že odslovili, v družbi ZET pa sprožili notranjo preiskavo, omenjajo možnost odpovedi.