Na predčasnih volitvah v Bolgariji slavila leva sredina

Na današnjih predčasnih parlamentarnih volitvah v Bolgariji je, sodeč po izidih vzporednih volitev, slavila levosredinska koalicija treh strank, zbranih okoli nekdanjega bolgarskega predsednika Rumena Radeva, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ankete, ki jih je po zaprtju volišč objavila agencija Market Lynx, kažejo, da je zmagovita koalicija prejela prepričljivo večino z 38,9 odstotka glasov.

Lista GERB-SDS nekdanjega konservativnega premierja Bojka Borisova, ki je državi vladal skoraj deset let, naj bi na drugem mestu dosegla 15,4 odstotka glasov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Tretja je Liberalna koalicija PP-DB, ki naj bi prejela okoli 14 odstotkov glasov.

Radev je januarja kot prvi bolgarski predsednik po letu 1990 predčasno odstopil in končal svoj drugi petletni mandat. Marca je nato ustanovil koalicijo treh strank Progresivna Bolgarija in se na njenem čelu podal na volitve.