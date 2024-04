Na predsedniških volitvah v Severni Makedoniji vodi kandidatka opozicije

Na današnjih predsedniških volitvah v Severni Makedoniji po 68 odstotkih preštetih glasov vodi kandidatka opozicijske stranke VMRO-DPMNE Gordana Siljanovska Davkova z 39,9 odstotka glasov, na drugem mestu je sedanji predsednik Stevo Pendarovski z 19,6 odstotka. Ker nihče od kandidatov ni dobil absolutne večine glasov, bo 8. maja drugi krog volitev.

Na tretje mesto se je med rekordnimi sedmimi kandidati uvrstil kandidat vladne stranke DUI, zunanji minister Bujar Osmani s 15,3 odstotka glasov, na svoji spletni strani piše nemški portal za spremljanje volitev po Evropi Europe Elects.

Volilna udeležba do 18.30 ure, pol ure pred zaprtjem volišč, je bila 48,5-odstotna. Volitve so potekale po dvoletnem zastoju v pogovorih med vlado in opozicijsko VMRO-DPMNE glede izpolnitve pogoja sosednje Bolgarije o vpisu bolgarske manjšine v ustavo, kar je pogoj za nadaljnjo približevanje države EU.

Vladna Socialdemokratska zveza Makedonija (SDSM) in Pendarovski podpirata takojšen vpis bolgarske manjšine v ustavo s ciljem pospešitve pridružitvenih pogajanj, ki jih je država začela leta 2022. VMRO-DPMNE in Siljanovska Davkova pa želita uveljavitev te spremembe ustave z odložitvijo, in sicer po sprejemu države v EU.

Letos bo drugi krog predsedniških volitev potekal 8. maja, hkrati z rednimi parlamentarnimi volitvami. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA to verjetno ne bo v prid priljubljenemu Pendarovskemu, saj je pred parlamentarnimi volitvami desna nacionalistična VMRO-DPMNE v jasni prednosti pred levosredinskimi socialdemokrati.

61-letni Pendarovski in 70-letna poslanka in profesorica ustavnega prava Siljanovska Davkova sta se v drugem krogu predsedniških volitev pomerila že leta 2019. Takrat je s skoraj 54 odstotki glasov proti 46 zmagal Pendarovski.