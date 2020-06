Na premike bo treba počakati vsaj do poletja

Pogajanja o prihodnjih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom so se znašla v slepi ulici. Ker si obe strani pred iztekom prehodnega obdobja želita doseči trgovinski dogovor, ta potrebujejo nov zagon.To so med današnjo videokonferenco, ki je zaokrožila štiri kroge pogovorov med evropsko in britansko stranjo, ugotovili predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik evropskega sveta Charles Michel, predsednik evropskega parlamenta David Sassoli in britanski premier Boris Johnson. Pogajalski proces, ki so ga voditelji v skupni izjavi opisali kot konstruktivnega, je opozoril na velik razkorak med prioritetami ...