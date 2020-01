FOTO:Na prevoz iz Wuhana čaka 600 Evropejcev; prvi primer virusa potrdili na Finskem

WHO v četrtek znova o nevarnosti novega koronavirusa

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se bodo v četrtek Ženevi sestali na novem izrednem sestanku, na katerem bodo odločili, ali izbruh novega koronavirusa na Kitajskem, ki je zahteval že več kot 130 življenj, predstavlja grožnjo svetovnemu javnemu zdravju.

Na Finskem so danes potrdili prvi primer novega koronavirusa. Virus so diagnosticirali pri 32-letni turistki iz Kitajske, ki so jo sprejeli in izolirali v bolnišnici v mestu Rovaniemi na severu države, poročajo finski mediji. FOTO: Anthony Wallace/AFP

Trenutno čaka na prevoz iz Wuhana približno 600 državljanov EU, ki prihajajo iz Avstrije, Belgije, Bolgarije, Nemčije, Španije, Francije, Finske, Italije, Latvije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije in Velike Britanij. FOTO: Mike Blake/Reuters

Komisar Lenarčič pozval k potrpežljivosti

Lenarčič je dejal, da je bilo sodelovanje s Kitajsko doslej dobro. FOTO: Aris Oikonomou/AFP

Približno 600 državljanov štirinajstih članic EU čaka na prevoz iz Wuhana , kjer je pred mesecem dni izbruhnil novi koronavirus. V EU je trenutno devet potrjenih primerov tega virusa, po štirje v Franciji in Nemčiji . Prvi primer so danes potrdili tudi na Finskem. Virus so diagnosticirali pri 32-letni turistki iz Kitajske, ki so jo sprejeli in izolirali v bolnišnici v mestu Rovaniemi na severu države, poročajo finski mediji.V kratkem je sicer pričakovati tudi izredni sestanek ministrov EU za zdravje.Izredno zasedanje ministrov za zdravje je pomembno in potrebno, saj ne smemo podcenjevati položaja in moramo mobilizirati vsa razpoložljiva sredstva za soočenje z novim virusom, glede katerega je še veliko neznank, je izpostavila komisarka za zdravjeNamen izrednega sestanka je, da članice izmenjajo izkušnje, preučijo stanje pripravljenosti in opredelijo morebitne vrzeli pri soočanju z virusom, je pojasnila komisarka.Evropska komisija, ki igra usklajevalno vlogo, saj je javno zdravje v pristojnosti članic, je v torek na poziv Francije prvič aktivirala evropski mehanizem za civilno zaščito, in sicer v pomoč pri vračanju Evropejcev iz Wuhana v domovino.Trenutno čaka na prevoz iz Wuhana približno 600 državljanov EU, ki prihajajo iz Avstrije, Belgije, Bolgarije, Nemčije, Španije, Francije, Finske, Italije, Latvije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije in Velike Britanije, je povedal komisar za krizno upravljanjeOb tem je izpostavil, da še nimajo podatkov iz vseh članic in da se položaj spreminja, ter pozval k potrpežljivosti. Sodelovanje s Kitajsko je bilo po njegovih besedah doslej dobro.Glede potovanj na Kitajsko je Lenarčič izpostavil, da so v komisiji svojim zaposlenim svetovali, da prekinejo ali preložijo vsa potovanja na Kitajsko, ki niso absolutno nujna. Odločitve glede omejitev potovanj so sicer v pristojnosti članic.