Na priljubljeni plaži nasedel kit, okoli trupla kroži veliki beli morski pes

Obala v avstralskem mestu Perth je postala prizorišče nenavadnega dogajanja, potem ko je v ponedeljek na priljubljeno mestno plažo naplavilo truplo kita. To močno zaudarja in je na obalo zvabilo več morskih psov, med njimi ga je oblegal tudi ogromen petmetrski beli morski pes. Reševalci iz vode so zaradi tega sprožili alarm, lokalne oblasti pa so plažo zaprle v dolžini nekaj kilometrov.

Poleg morskih psov je truplo privabilo večstoglavo množico. Nekateri radovedneži so se pred truplom nepremišljeno fotografirali, spet drugi so si morali zaradi hudega smradu pokriti nos.

Pristojno ministrstvo je izdalo opozorilo o povečani nevarnosti, ker lahko truplo privabi tudi druge, različno nevarne morske živali. Pozivi k previdnosti so še toliko bolj resni, saj so tamkajšnje oblasti pred desetimi dnevi poročale o smrti 63-letnega plavalca, ki je v napadu morskega psa izgubil življenje.

Na priljubljeni plaži v avstralskem Perthu so opazili ogromnega belega morskega psa. FOTO: Kjh

Lokalne službe pospešeno iščejo rešitev za odstranitev kitovega trupla, ki se je zagozdilo v peščeni plitvini. Župan mesta Cambridge Gary Mack je pojasnil, da je najverjetnejši scenarij odvoz trupla s tovornjakom na odlagališče odpadkov, saj močni valovi otežujejo možnost, da bi kita z ladjami odvlekli nazaj na odprto morje.