Na procesu proti Trumpu je tudi prihodnost ZDA

New York – Ameriški senat je po mnenju predsednika vrhovnega sodišča najboljše posvetovalno telo na svetu, toda visoki predstavniki njegovih strank so se že prvi dan procesa proti predsednikuzmerjali kot v beznici. Takšno sovraštvo med republikanci in demokrati je mogoče razložiti le s prelomnimi posledicami razreševanja predsednika za ameriško politično in gospodarsko prihodnost ter z dejstvom, da bodo poraženci morda tudi osebno odgovarjali.Donald Trump, prizanesljivo rečeno, je brez dlake na jeziku. Najvišje demokrate ponižuje z oznakami, kot so debeli), nora) in) s špičastim vratom, med predvolilno kampanjo leta 2016 je enako nesramno obdelal tedanje republikanske nasprotnike. Senatorje bil tedaj zanj eden od najbolj bebastih ljudi,največji lažnivec, Graham in Cruz pa sta Trumpa med drugim imenovala popoln idiot in cmeravi strahopetec. Oba sta zdaj del republikanske večine v senatu, ki predsedniku trdno stoji ob strani, in ko je demokratski tožilec Jerrold Nadler prvi dan procesa drugi strani očital izdajalsko glasovanje proti poštenemu procesu in ZDA, so vsi republikanski senatorji skočili pokonci. Ameriški kongres je doživel zmerjanje , kakršnega že dolgo ne pomni.Demokrati so pred tem predstavili vrsto pobud za pričanja in dokumente predsednikovih tesnih sodelavcev, vsaka od teh pa je prinesla dolgotrajne razprave in glasovanje, zato so bili živci po polnoči napeti. Zdaj je slišati govorice, da bi demokrati v zameno za pričanje nekdanjega predsednikovega svetovalca za nacionalno varnostin nekaterih drugih Trumpovih tesnih sodelavcev privolili celo v zaslišanje sina demokratskega predsedniškega kandidata. Nekdanji demokratski podpredsednik ZDA se je Trumpu zdel tako sumljiv, da je zaprosil ukrajinskega kolega, naj ga preiščejo. Poletni telefonski pogovor je skupaj z informacijami o zadrževanju vojaške pomoči Ukrajini privedel do preiskave o razrešitvi.Republikanci se bodo neradi spustili v takšen »quid pro quo«, potem ko demokrati prvotnega »nekaj za nekaj« sploh niso zapisali v obtožnico. Ukrajina je namreč dobila pomoč, ne da bi začela preiskovati Bidna, in glavni pravnik Bele hišeje govoril o absurdnih in nezaslišanih obtožbah. A je zmerjanje med demokrati in republikanci tudi dimna zavesa. Nobena stran ne popusti niti za milimeter, ker je na kocki politična in gospodarska prihodnost ZDA.Republikanci Trumpu odpuščajo vse, ker je z znižanjem davkov, odpravo regulacij in drugimi ukrepi zagnal rast in zaposlovanje, mnogi mu ploskajo tudi zaradi prizadevanj za tisto, kar sami vidijo kot pravičnejše zunanjetrgovinske odnose. Zaradi vsega tega Trumpa podpirajo številni republikanski volivci in mnogi, ki so prej glasovali za demokrata, pa jih je razočaral. Tradicionalni ameriški nasprotniki socializma s to besedo, ki je v konservativnih ZDA skorajda psovka, opisujejo zdravstveno zavarovanje »obamacare«. Poslanstvo ZDA je po njihovem prepričanju spodbujanje podjetnosti, verskih pravic, pravice do orožja in nekaterih drugih členov ameriške ustave ter njenih amandmajev, za katere se zavzema tudi Trump.So se nekateri med njimi že odvrnili od "trumpizma"? Demokrati se bojijo dolgotrajnega vpliva sedanjega reaganizma z nacionalističnim predznakom, zlasti če bi republikanski prvak res spet prevesil tehtnico na dve skoraj identični polovici razdeljenega javnega mnenja. Bojijo se tudi za tradicionalna ameriška zavezništva in vlogo v svetu, ki je bila doslej veliko širša od trumpovskega barantanja z interesi. Z globalno usmerjenimi ameriškimi politiki je imela lažje odnose tudi Evropa, ki ji je nacionalist Trump v Davosu napovedal pogajanja o trgovinskih spremembah še pred ameriškimi volitvami. Po njegovih besedah je EU težavnejša celo od Kitajske, s katero se je delno pogodil.A je videti, da so vsaj nekateri prejšnji visoki ameriški politiki pri globalizaciji videli tudi svoje interese, če ne,z zgodovino odvisnosti od mamil najbrž ne bi sedel v upravnem odboru spornega ukrajinskega podjetja. Trump ne verjame zagotovilom njegovega očeta, da se o poslih in zaposlitvah nista pogovarjala, pri miru ne bo pustil niti nadzora zvezne policije FBI nad člani njegove predvolilne kampanje v času Obamove administracije. Republikanski predsednik se po drugi strani zaveda, da bo morebitni demokratski naslednik ali naslednica zelo verjetno iskal njegove grehe, in njegovi nasprotniki verjamejo, da jih ni malo.