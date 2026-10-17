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    Svet

    Na protestih v Franciji aretirali več kot 160 ljudi

    Francoski policisti si niso pomišljali uporabiti solzivec in pendreke nad ljudmi, ki so protestirali zaradi draginje.
    Rumeni jopiči s protesti krepijo pritisk na vlado in predsednika Emmanuela Macrona, medtem ko dijaki že več tednov protestirajo zaradi razmer v šolstvu. FOTO: Abdul Saboor/Reuters
    Galerija
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    STA
    17. 10. 2026 | 15:37
    17. 10. 2026 | 15:42
    3:22
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    Na protestih v Franciji, h katerim je zaradi draginje pozvalo francosko gibanje rumenih jopičev, je danes v več mestih po vsej državi prišlo do spopadov med policijo in protestniki, tudi v prestolnici Pariz. Policija je doslej aretirala več kot 160 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

    V drugem največjem mestu v državi, Marseillu, so protestniki vdrli v mestno hišo, po kratkem času jih je policija sicer pregnala.

    Glede na podatke na spletni strani, ki so jo vzpostavili organizatorji, je po vsej državi danes predvidenih 600 protestnih shodov. FOTO: Jack Taylor/Reuters
    Glede na podatke na spletni strani, ki so jo vzpostavili organizatorji, je po vsej državi danes predvidenih 600 protestnih shodov. FOTO: Jack Taylor/Reuters

    V Parizu je medtem policija proti več sto protestnikom, ki so bili zakriti z maskami in so občasno izstreljevali pirotehnična sredstva, uporabila solzivec in vodne topove. Z njimi so se spopadli v več delih prestolnice, medtem ko je bilo več tisoč ljudi na protestnem pohodu po mestu.

    Več postaj podzemne železnice v središču mesta so zaprli. V Parizu so sicer oblasti danes prepovedale proteste okoli vladnih poslopij, na Elizejskih poljanah in železniških postajah.

    Solzivec in pendreke je policija uporabila tudi v Strasbourgu in Lyonu, kjer so protestniki zažgali turistični urad na trgu Bellecour.

    V Parizu kljub policijskemu nasilju protestira 40.000 ljudi. FOTO: Thibaud Moritz/Afp
    V Parizu kljub policijskemu nasilju protestira 40.000 ljudi. FOTO: Thibaud Moritz/Afp

    Notranje ministrstvo je sporočilo, da je prišlo do močne mobilizacije skrajne levičarske scene, ki je skušala sprožiti nemire. Po navedbah ministrstva je prišlo do usmerjenih, nasilnih napadov zamaskiranih oseb, zlasti v Parizu, Marseillu, Rennesu, Toulousu in Angersu.

    Ministrstvo je tudi poročalo o poskusih plenjenja, napadih na policiste, požigih na javnih mestih ter ciljnih napadih na oblasti in medije. Mediji so poročali, da je okoli sto zamaskiranih oseb v Parizu blokiralo dostop do desne televizije CNews.

    V Parizu je policija proti več sto protestnikom, ki so bili zakriti z maskami in so občasno izstreljevali pirotehnična sredstva, uporabila solzivec in vodne topove. FOTO: Kiran Ridley/Afp
    V Parizu je policija proti več sto protestnikom, ki so bili zakriti z maskami in so občasno izstreljevali pirotehnična sredstva, uporabila solzivec in vodne topove. FOTO: Kiran Ridley/Afp

    Na ministrstvu so dodali, da se je okoli 140 protestnih akcij po državi izven Pariza do poldneva udeležilo več kot 32.000 ljudi. Policija je po vsej državi aretirala več kot 160 ljudi, od tega 60 samo v Parizu.

    Rumeni jopiči s protesti krepijo pritisk na vlado in predsednika Emmanuela Macrona, medtem ko dijaki že več tednov protestirajo zaradi razmer v šolstvu. Macron je v petek zvečer državljane pozval k mirnim demonstracijam.

    Solzivec in pendreke je policija uporabila tudi v Strasbourgu in Lyonu. FOTO: Manon Cruz/Reuters
    Solzivec in pendreke je policija uporabila tudi v Strasbourgu in Lyonu. FOTO: Manon Cruz/Reuters

    Rumeni jopiči, ki so pred osmimi leti protestirali proti vladi zaradi načrtovanega zvišanja davka na gorivo, so danes pozvali k protestom »rumenih in mladih»«. Ob dijakih in študentih, ki so protestirali v minulih tednih, so k udeležbi pozvali tudi učitelje, upokojence, delavce in kmete.

    Glede na podatke na spletni strani, ki so jo vzpostavili organizatorji, je po vsej državi danes predvidenih 600 protestnih shodov.

    Protestniki od vlade pričakujejo, da bo ustrezno naslovila inflacijo, ki so jo spopadi na Bližnjem vzhodu pognali nad tri odstotke, in okrepila javne storitve, zlasti na področju izobraževanja.

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