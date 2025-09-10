  • Delo d.o.o.
    Svet

    Francozi na ulicah, aretiranih 200 ljudi

    Po besedah notranjega ministra Bruna Retailleauja so protestniki med drugim sabotirali daljnovod in požgali avtobus.
    Retailleau je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP protestnike opozoril, da bo do nasilja veljala ničelna toleranca. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    Retailleau je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP protestnike opozoril, da bo do nasilja veljala ničelna toleranca. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    L. Š., R. I., STA
    10. 9. 2025 | 13:28
    10. 9. 2025 | 14:20
    4:46
    V Franciji danes potekajo protesti proti varčevalnim načrtom vlade z blokadami cest, ki so se ponekod sprevrgli v izgrede. Po navedbah notranjega ministra Bruna Retailleauja je bilo aretiranih skoraj 200 ljudi. Protesti se dogajajo dva dni po padcu vlade premiera Françoisa Bayrouja, ki ga je danes po imenovanju na položaj nasledil Sébastien Lecornu.

    Ob pozivu na družbenih omrežjih k blokadam so bile danes zjutraj po vsej državi številne protestne akcije pod sloganom »Bloquons tout« (Blokirajmo vse), ki so posledica nezadovoljstva sredi politične negotovosti, medtem ko Francija dobiva novo vlado z novoimenovanim predsednikom vlade Sébastienom Lecornujem na čelu.

    Oblasti so v pričakovanju protestov mobilizirale 80.000 pripadnikov varnostnih sil. FOTO: Abdul Saboor/Reuters
    Oblasti so v pričakovanju protestov mobilizirale 80.000 pripadnikov varnostnih sil. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

    Sodeč po videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, so ponekod izbruhnili izgredi, francoski mediji pa so poročali o cestnih zaporah, pa tudi o blokadah srednjih šol ter avtobusnih in tramvajskih postajališč.

    Po besedah notranjega ministra Retailleauja so se zgodili napadi na policiste, sabotaže daljnovodov in požig avtobusa. Policija je izvedla približno 50 operacij, da bi odstranila blokade, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

    V Marseillu na jugu Francije je policija preprečila približno 200 protestnikom, da bi blokirali glavno cesto.

    Retailleau je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP protestnike opozoril, da bo do nasilja veljala ničelna toleranca.

    image_alt
    V ponedeljek pada vlada, potem vse v megli

    Protesti proti varčevalnim načrtom

    Dopoldne je bilo med protesti po državi aretiranih skoraj 200 ljudi, večina v Parizu in okolici. Po podatkih pariške policije so na širšem območju prestolnice aretirali 132 ljudi. Oblasti so v pričakovanju protestov mobilizirale 80.000 pripadnikov varnostnih sil.

    Protesti pod geslom Blokirajmo vse, h katerim so pozvale levičarske skupine, so usmerjeni predvsem proti varčevalnim načrtom, ki jih je napovedala vlada zdaj že nekdanjega premiera Françoisa Bayrouja. Ta je predsedniku Emmanuelu Macronu, potem ko parlament v ponedeljek ni podprl zaupnice njegovi vladi glede njegovega načrta za zmanjšanje dolga, včeraj podal odstopno izjavo.

    Protestniki sedijo na tleh in blokirajo cesto v sklopu protestov Blokirajmo vse. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Protestniki sedijo na tleh in blokirajo cesto v sklopu protestov Blokirajmo vse. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

    Macron je le nekaj ur zatem nato za novega premiera imenoval enega od svojih zvestih sodelavcev, obrambnega ministra Lecornuja.

    Protesti levičarskega gibanja Blokirajmo vse kot tudi napovedane stavke sindikatov prihodnji teden po poročanju AFP pomenijo velik preizkus za 39-letnega Lecornuja, ki je v senci teh pravkar zasedel novo funkcijo.

    Primopredaja v Matignonu

    V palači Matignon, kjer domuje sedež francoskega premiera, je medtem potekala predaja poslov med Bayroujem in Lecornujem. Pred govoroma na dvorišču palače, kjer so jima prisluhnili ministri v odhajanju, sta v njeni notranjosti opravila približno 45-minutni sestanek.

    Sebastien Lecornu je na slovesnosti poudaril potrebo po spremembah, ustvarjalnosti in resnem sodelovanju z opozicijo. FOTO: Ian Langsdon/Reuters
    Sebastien Lecornu je na slovesnosti poudaril potrebo po spremembah, ustvarjalnosti in resnem sodelovanju z opozicijo. FOTO: Ian Langsdon/Reuters

    François Bayrou je ob predaji položaja je poudaril tri ključne besede: »pomagati, povezovati, izumljati«. Obljubil je, da bo z ekipo še naprej pomagal novemu premieru in vladi, saj je trenutek za Francijo »zelo zahteven in nevaren«. Zavzel se je za preseganje delitev, nasilja in žalitev, ki ohromljajo državo, ter pozval k ustvarjanju »novega sveta«, utemeljenega na resničnosti, ne na zanikanju dejstev. Po njegovem je treba politično delovanje graditi na idealu, vendar izhajati iz realnosti, kot je nekoč dejal Jaurès: »Da bi šli proti idealu, je treba začeti v realnosti.«

    Že sedmi premier v času predsedovanja Emmanuela Macrona Sébastien Lecornu je javnost nagovoril s skromnim tonom, izpostavil politično nestabilnost in nujnost trezne drže. Zahvalil se je predsedniku republike in Bayrouju za pomoč ter pogum pri zagovarjanju prepričanj. Dejal je, da je treba zmanjšati »dvojni razkorak«: med političnim dogajanjem in pričakovanji državljanov ter med notranjo politiko in globalno geopolitiko. Poudaril je potrebo po spremembah, ustvarjalnosti in resnem sodelovanju z opozicijo. Napovedal je tudi prve pogovore s političnimi in sindikalnimi predstavniki ter napovedal prihodnje nagovore državljanov.

    Več iz teme

    FrancijaprotestivladapolicijaaretacijaEmmanuel Macronizgredi

