Na protestih znova več deset aretiranih

Na protestih proti beloruskemu predsednikuse je danes v Minsku znova zbralo več deset tisoč ljudi. Policija je aretirala več deset protestnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Po poročanju neodvisnih medijev so jih prijeli že več kot 30.Ker so Trg neodvisnosti, kjer so potekali minuli protesti, zaprli, so se tokrat protestniki zbrali na različnih krajih po središču mesta. Na ulicah so številni policisti, ki imajo pripravljene tudi vodne topove.Uniformirani moški so skušali ljudi v središču mesta potisniti nazaj s terenskimi vozili z visokimi kovinskimi mrežami na sprednjih odbijačih. Na fotografijah je videti ženske, ki ležijo pred vozili.Varnostne sile so napadale mirne protestnike. Aretirali so večinoma moške, zgolj nekaj žensk. Slišati je bilo krike. Protestniki pa so policistom vzklikali: »Sramota!«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Belorusko ministrstvo za notranje zadeve je sicer državljane opozorilo, naj se ne udeležujejo nedovoljenega protestnega shoda, in zagrozilo z nasiljem.Protestne akcije potekajo tudi drugod po državi, med drugim v Brestu in Grodni.Po spornih predsedniških volitvah v Belorusiji 9. avgusta, na katerih naj bi aktualni predsednik po trditvah opozicije zmagal s prevaro, so v državi izbruhnili najbolj množični protesti v njeni zgodovini. Lukašenkov režim jih je skušal zatreti s silo. Več tisoč ljudi je bilo zaprtih, številni grobo pretepeni, nekateri tudi ubiti.