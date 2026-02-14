Na protestu proti iranskemu režimu četrt milijona ljudi

V nemškem Münchnu, kjer poteka varnostna konference, na kateri sodelujejo številni svetovni voditelji in ministri, se je danes zbralo okoli 250.000 ljudi, ki so protestirali proti režimu v Iranu, je sporočila nemška policija.

Demonstranti so se zbrali v predelu Theresienwiese in obsodili vodstvo islamske republike po smrtonosnem zatrtju nedavnih protestov v Iranu. Protesti proti iranskemu vodstvu so napovedani tudi v Torontu in Los Angelesu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Iranu so protesti izbruhnili 28. decembra lani, sprva v Teheranu zaradi visokih življenjskih stroškov, nato so se januarja razširili po vsej državi z odkritim nasprotovanjem islamski republiki, oblasti pa so jih krvavo zatrle. V nasilju in spopadih med protestniki in varnostnimi silami je bilo ubitih več tisoč ljudi.

Ameriški predsednik Donald Trump je sredi januarja v primeru nadaljevanja nasilja nad protestniki zagrozil z vojaškim posredovanjem proti Iranu.

Trump je v četrtek zagrozil Iranu z »zelo travmatičnimi« posledicami, če ne bo sklenil dogovora glede jedrskega programa, v petek pa je dejal, da bi bila sprememba režima v Iranu najboljša stvar, ki bi se lahko zgodila. Pri tem ni želel navesti, kdo bi po njegovem mnenju lahko vodil Iran.

Poziv Trumpu

Sin pokojnega strmoglavljenega iranskega šaha Reza Pahlavi, ki živi v izgnanstvu v ZDA, je v preteklosti že izrazil željo, da bi postal figura, ki bo vodila prehod Irana v sekularno demokracijo.

Pahlavi je v pogovoru z novinarji na varnostni konferenci v Münchnu znova zavzel za konec islamske republike. Irance doma in v tujini je pozval, naj nadaljujejo demonstracije proti iranskim oblastem.

»Predsedniku Trumpu (...) iranski narod je slišal, da ste rekli, da je pomoč na poti, in verjame v vas. Pomagajte jim. Čas je, da se konča islamska republika. To je zahteva, ki odmeva iz krvavega pokola mojih rojakov, ki nas ne prosijo, da popravimo režim, ampak da jim ga pomagamo pokopati,« je dodal.

Pozneje je Pahlavi nagovoril protestnike v Münchnu in ponovil, da želi zagotoviti prehod Irana v sekularno demokracijo. »Zavezan sem, da bom vodja prehoda za vas, da bomo nekega dne imeli končno priložnost odločiti o usodi naše države v demokratičnem, preglednem procesu na volitvah,« je dejal.