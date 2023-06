Na severu Afganistana zastrupljenih skoraj 80 deklic

V dveh ločenih incidentih v soboto in nedeljo je bilo v osnovnih šolah na severu Afganistana zastrupljenih in hospitaliziranih skoraj 80 deklic, je sporočil vodja regionalnega oddelka za izobraževanje Mohamad Rahmani. Vse učenke so menda dobro, oblasti pa so že sprožile preiskavo zastrupitev.

Dve osnovni šoli v provinci Sar-e-Pul sta bili v zadnjih dneh tarča zastrupitev. V prvi šoli je bilo zastrupljenih 60 učenk, v drugi pa še 17. »Obe osnovni šoli sta blizu druga druge. Učenke smo kmalu po zastrupitvah premestili v bolnišnico, vse pa so zdaj že zdrave,« je dejal Rahmani, pri čemer pa ni pojasnil, kako so bile zastrupljene ali kakšne poškodbe so utrpele.

Pri tem je dodal, da so oblasti že sprožile preiskavo napadov. Po prvih podatkih zastrupljanje domnevno organiziral človek, ki je zaradi osebne zamere plačal tretji osebi, da izvede napada.

Ženska z otroki v vasi Kandali. FOTO: Wakil Kohsar/AFP

Zastrupitve na osnovnih šolah so sicer bile prvi primer tovrstnega napada v državi po talibanskem prevzemu oblasti avgusta leta 2021 ter začetku zatiranja pravic in svoboščin afganistanskih žensk in deklet. O vrsti primerov zastrupitve učenk so v zadnjih mesecih poročali tudi v Iranu, kjer je bilo po uradnih podatkih prizadetih že več kot 5000 učenk v okoli 230 šolah.