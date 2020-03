FOTO:Na severu Italije pričakujejo vrhunec epidemije po 25. marcu

Preberite tudi:

Lastnik družinske šivalnice Adolfo Lettieri šiva tudi med krizo. Zdaj šiva zaščitne maske in jih deli brezplačno. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

25 milijard le kapljica v morje?

Tudi pročelje palače Senatorio, sedeža rimske občine, dviguje moralo z barvami italijanske trobojnice. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Testiranja in karantena v mestecu Vo učinkoviti

V kraju Vo v bližini Benetk, ki je v medije prišlo ravno zaradi epidemije, so v kontrolni raziskavi vztrajno in večkrat testirali vseh 3300 prebivalcev in na ta način povsem ustavili širjenje koronavirusa, poroča britanski Financial Times (FT).



»Testiranje, testiranje, testiranje,« ki ga zagovarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), torej deluje, piše. Testirali so vse prebivalce, ne glede na to, ali so kazali znake okužbe s koronavirusom ali ne. Če je bila okužba potrjena, pa so bili zelo rigorozni pri izvajanju karantene. Tako so povsem ustavili širjenje koronavirusa v kraju, ki sicer leži v osrčju izbruha epidemije.



Britanski infektolog Andrea Crisanti, ki je sodeloval pri tem projektu, je opozoril, da ta preizkus kaže, da omejevanje testiranj ni pametno. Pozval je predvsem ZDA in Veliko Britanijo, naj se naučita iz tega primera in okrepita testiranje ljudi.



»V Veliki Britaniji je veliko okužb, ki jih povsem ignoriramo. V kraju Vo smo uspešno zajezili izbruh virusa, ker smo identificirali in odstranili neizražene okužbe in jih izolirali. To je to, kar je omogočilo rezultat,« je povedal. STA

Iz Italije še vedno prihajajo tragično visoke številke o smrtih in novih okužbah. Po mnenju zdravstvene stroke epidemija v najbolj prizadeti evropski državi še ni dosegla vrhunca. Pričakujejo ga po 25. marcu. Civilna zaščita je včeraj objavila podatke o 26.062 okuženih (2989 novih primerov v 24 urah) in 2503 umrlih (345 več kot dan pred tem).Pričakovanja, da bi lahko vrhunec epidemije prišel kmalu, veljajo le za trenutno najbolj ogroženi sever države, medtem ko utegne število okužb v centralni ali južni Italiji naraščati še vsaj tja do 15. aprila.Če v Lombardiji številke rastejo, a počasneje kot v zgodnejših fazah epidemije, bodo prihodnji dnevi odločilni za osrednji in južni del države, kjer opažajo hitro povečevanje števila okuženih in še ne zaznavajo, da bi restriktivni ukrepi, ki veljajo v celotni državi, ki je prva v Evropi razglasila karanteno, učinkovali.»V teh težkih dneh lahko znova najdemo tiste majhne, neposredne izraze bližine do ljudi, ki so nam najbližji. Če bomo te dneve preživeli v takšnem duhu, ne bodo izgubljeni,« je v pogovoru za današnjo Repubblico tolažilno povedalKo ga je novinar vprašal, kakšni sta bili njegovi molitvi v baziliki Santa Maria Maggiore in cerkvi San Marcello al Corso, je povedal, da je Boga prosil, »naj epidemijo ustavi z lastno roko«.V svetovnem tisku je odmevalo, da je papež v nedeljo prekinil izolacijo in se do teh rimskih cerkva podal peš, skozi središče Rima, ki je v času karantene opustelo. »Razumeti moramo, da so naši zakladi v drobnih stvareh. Izrazi nežnosti, naklonjenosti ali sočutja dajejo vtis, da izginjajo v anonimnem vsakdanu, a so pomembni, odločilni,« je med drugim povedal za rimski časopis. Ljudi je pozval, naj teh težkih dni ne zapravljajo po nepotrebnem.V Italiji so ponoči v tamkajšnjem uradnem listu objavili 67 strani ukrepov vlade premiera, ki je na včerajšnji videokonferenci voditeljev držav Evropske unije izjavil, da je treba na izredno krizo, za katero ni precedensov, odgovoriti s podobno izrednimi sredstvi. S kakršnimi koli sredstvi, po logiki za vsako ceno. Opozoril je, da je mnenje, da bi se lahko katera koli država članica Unije izognila posledicam tega ekonomsko-družbenega cunamija, iluzorno. Zamujanje skupnega odziva Unije bi bilo usodno, je prepričan.Italijanski vladni ukrepi z oznako Cura Italia, za katere so napovedali finančni okvir 25 milijard evrov, zajemajo državne intervencije v zdravstveni sistem in finančno pomoč družinam, delavcem, bančnemu sistemu in podjetjem, regulirajo davčno politiko in niz drugih ključnih področij gospodarstva. Ponoči jih je podpisal tudi predsednik državeDekret predvideva tudi preložitev referenduma o številu italijanskih parlamentarcev. V prihodnjih dveh mesecih tudi ne bo mogoče odpuščanje delavcev zaradi »upravičenih objektivnih razlogov«.Vsota 25 milijard evrov je vrtoglava, a lahko le kapljica v morje. Il Tempo danes piše, da bi utegnil najhujši šok za ekonomski sistem od druge svetovne vojne Italijo v celoti stati med 270 in 650 milijardami evrov.