Na severu Italije v karanteni 16 milijonov ljudi

Italijanski premierje danes sporočil, da so zaradi izbruha novega koronavirusa za 16 milijonov prebivalcev dežele Lombardija in še 14 pokrajin na severu države uvedli karanteno, ki bo trajala do 3. aprila. Poleg tega so po vsej državi zaprli muzeje, gledališča, kine in druge prireditvene prostore.Glede na vladni odlok, ki ga je podpisal Conte, ljudje ne bodo smeli vstopati ali odhajati s tega območja brez resnega in nujnega razloga. Karantena med drugim zajema finančno središče Milano, Benetke z okolico, Padovo, Modeno, Parmo in Rimini. Na območju živi četrtina od 60 milijonov prebivalcev Italije.Conte je na novinarski konferenci pojasnil, da na območju karantene ne bo popolne prepovedi gibanja, da pa bodo morali ljudje upravičiti svoje gibanje. Znotraj zaprtega območja ter v in iz njega se bodo po njegovih besedah smeli gibati le ljudje z »dokazanimi poslovnimi razlogi« ali bodo imeli za to zdravstvene razloge.Poleg tega so po vsej državi zaprli muzeje, gledališča, kine in druge prireditvene prostore. Zaprte so tudi šole, telovadnice, nočni klubi, kazinoji in smučarska središča. Odpovedani so pogrebi in poroke ter verski in kulturni dogodki, poročajo tuje tiskovne agencije.Bari in restavracije lahko ostanejo odprti, vendar morajo gostom zagotoviti, da imajo drug od drugega najmanj meter prostora. Oblasti ljudem svetujejo, naj se čim več zadržujejo doma, kršiteljem karantene pa grozi do tri mesece zapora. Vladni odlok predvideva tudi začasen zaseg hotelov in drugih nepremičnin, če bi jih potrebovali za karanteno ali skladiščenje sanitetnega materiala.Italija je glavno žarišče okužb z novim koronavirusom v Evropi, najhuje prizadeta pa je Lombardija. Število okuženih se je v soboto povzpelo na 5883, 233 ljudi je umrlo za koronavirusno boleznijo. V Furlaniji-Julijski krajini, kjer so do zdaj zabeležili 42 primerov okužbe, je soboto virusu podlegla prva žrtev. Gre za 87-letno žensko iz doma za ostarele v Trstu. V deželi je sicer zaradi virusa v bolnišnicah osem ljudi. V Trstu in Gorici so zabeležili 17 primerov okužbe, 23 v Vidmu in dva v Pordenonu.