FOTO:Na severu Italije zaradi koronavirusa v izolaciji enajst mest

V izolaciji bo po odločitvi vlade deset mest v Lombardiji, kjer živi 50.000 ljudi, ter mestece Vo blizu Padove v deželi Veneto s približno 3000 prebivalci. FOTO: Reuters

Koronavirus pretresa Italijo. FOTO: Reuters

AFP V številnih italijanskih naseljih so ulice prazne. FOTO: AFP

V Italiji, kjer je novi koronavirus zahteval dve življenji , se je število okuženih povzpelo na 76, poročajo tuje tiskovne agencije. Italijanska vlada je v soboto zvečer sprejela ukrep o izolaciji enajstih mest v Lombardiji in Venetu, kjer so odpovedali tudi pustne karnevale, športna tekmovanja ter druge javne prireditve.V izolaciji bo po odločitvi vlade deset mest v Lombardiji, kjer živi 50.000 ljudi, ter mestece Vo blizu Padove v deželi Veneto s približno 3000 prebivalci.Italijanski premierje izjavil, da bo razmere nadzirala policija, ki bo ljudem preprečila vhod in izhod iz mest, ki so v karanteni. Po potrebi bo na pomoč priskočila tudi vojska, je dejal Conte v soboto zvečer po izrednem zasedanju vladnega kabineta v Rimu. »Cilj je zaščititi zdravje Italijanov,« je poudaril.»Na območjih, ki veljajo za žarišča, niti vstop niti izstop ne bosta dovoljena brez posebnega dovoljenja,« je dejal Conte. Po njegovih besedah bodo podjetja in šole na teh območjih zaprta. V Lombardiji in Venetu so za danes odpovedali pustne karnevale in športna tekmovanja.»Želimo omejiti okužbo koliko je le mogoče znotraj določenega območja,« je izjavil minister za zdravjeV Lombardiji in Venetu so tamkajšnje oblasti v prizadevanjih za zajezitev širjenja virusa že v petek odredile zaprtje šol, lokalov in drugih javnih prostorov, odpovedale so tudi vse športne prireditve. Zaradi koronavirusa so v italijanski deželi Furlaniji-Julijski krajini, ki meji na Slovenijo, v soboto popoldne razglasili izredne razmere.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da je v Italiji največ okuženih s koronavirusom v Evropi. V Nemčiji so zabeležili 16 primerov, v Franciji, kjer je za posledicami covid-19 umrl kitajski državljan, 12, v Veliki Britaniji pa tri primere okužb s koronavirusom.