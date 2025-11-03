Na Sheinu prodajali spolne lutke z otroškimi lastnostmi

Francoski nadzorni organ za potrošnjo (DGCCRF) je največjega svetovnega trgovca s hitro modo Shein obtožil, da prodaja spolne lutke z otroškimi lastnostmi, poroča BBC. V izjavi za javnost so zapisali, da glede na lastnosti izdelka težko dvomijo, da to ni povezano z otroško pornografijo.

Predstavniki Sheina so za BBC dejali, da so sporne izdelke nemudoma odstranili iz prodaje, takoj ko so izvedeli zanje. Njihova ekipa menda preiskuje, kako je prodajalcem lutk uspelo zaobiti prodajne varnostne ukrepe, obenem pa je sprožila pregled, s katerim bodo identificirali in odstranili podobne izdelke, ki bi jih lahko na spletni strani objavili drugi zunanji prodajalci.

DGCCRF je Shein prijavil francoskem tožilstvu in Arcomu, francoski regulatorni agenciji za avdiovizualno in digitalno komunikacijo.

Novica je odjeknila le nekaj dni pred tem, ko naj bi Shein odprl svojo prvo fizično trgovino na svetu v eni od pariških veleblagovnic BHV Marais. Shein se pogosto sooča z očitki glede izkoriščanja delavcev in učinka, ki ga ima masovna proizvodnja na okolje.

V komentarju o lutkah, ki se prodajajo na spletnem mestu Shein, je francoski nadzorni organ za potrošnjo opozoril, da je »širjenje otroške pornografije prek elektronskega komunikacijskega omrežja kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen do sedmih let zapora in denarna kazen v višini 100.000 evrov«, navaja BBC.

Pri Sheinu so na to dejali, da ohranjajo ničelno toleranco do prodajalcev, ki kršijo njihove pogoje poslovanja, ter se zavezali, da se kaj takega ne bo ponovilo. Shein je v zadnjih mesecih že dobil 150-milijonsko globo, ker uporabnike njihove prodajne platforme ni vprašal za soglasje o piškotkih, ki zbirajo informacije o uporabnikih. Pri Sheinu so se na globo pritožili, češ da je politično motivirana in popolnoma neprimerna.