Na skromni slovesnost Milanović zaprisegel kot predsednik

je danes slovesno prisegel kot peti predsednik Hrvaške od osamosvojitve sosednje države. Skromna slovesnost, na katero niso povabili gostov iz tujine, je potekala v predsedniškem uradu na Pantovčaku, saj se je novoizvoljeni predsednik odločil prekiniti tradicijo množičnih inavguracij na Trgu svetega Marka v Zagrebu.Na slovesnost so bili vabljeni predsednik hrvaške vlade, predsednik saborater podpredsedniki vlade in parlamenta. Med nekaj deset povabljenci so bili tudi trije bivši predsedniki države, dosedanja predsednicaterinPo podpisu prisege je imel Milanović nagovor, nato bo sledila primopredaja poslov z dosedanjo hrvaško predsednico.Prvi delovni dan v petletnem mandatu v predsedniškem uradu na Pantovčaku bo Milanović imel v sredo. Kdaj in kam bo odpotoval na prvi obisk v tujino, zaenkrat ni znano. Pred kratkim je izjavil, da bo njegovo prvo predsedniško potovanje v tujino morda v katero od sosednjih držav.Novoizvoljeni hrvaški predsednik je med predvolilno kampanjo večkrat izpostavil pomen partnerskih odnosov s Slovenijo, tako da ni izključeno, da bo njegov prvi predsedniški obisk ravno v Ljubljani, potem ko jo je za svoje zadnje zunanjepolitično potovanje izbrala Grabar-Kitarovićeva, kjer se je neformalno srečala s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem