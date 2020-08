Na sledi največji evropski davčni goljufiji

Preiskave največje­ davčne goljufije v zgodovini Nemčije, tako imenovane afere­ Cum-ex, ki je davkoplačevalce stala več deset milijard evrov, se nadaljujejo. Trenutno poteka kar 70 postopkov, organi pregona pa iščejo dokaze, da so si finančniki poskušali v novi zakonodaji,­ ki naj bi preprečila dividendne goljufije z davki, zagotoviti luk­nje, ki bi še naprej omogočale goljufije.Kriminalisti so po navodilih kölnskega državnega tožilstva sredi tedna preiskali prostore zveznih združenj nemških bank v Berlinu in Frankfurtu. Iskali naj bi dokaze, da so bančniki, finančniki in pravniki oziroma, na kratko rečeno, finančni ...