Na shodih po vsej Slovaški se je danes zbralo na tisoče ljudi, da bi protestirali proti vladi premierja Roberta Fica. Ta je deležen ostrih kritik zaradi prizadevanj po vzpostavitvi večjega nadzora nad mediji in omejevanja pravic v državi, kot tudi zaradi tesnih vezi z Moskvo. Protesti so potekali ob 37. obletnici »žametne revolucije«.

Protestniki so se zbrali na ulicah več kot 30 mest na Slovaškem ob današnjem državnem prazniku, ko Slovaki obeležujejo obletnico žametne revolucije iz leta 1989, ki je privedla do padca komunističnega režima v nekdanji Češkoslovaški.

Največji shod je potekal na trgu v Bratislavi, udeleženci pa so med drugim pozivali k večji podpori Ukrajini. Nosili so transparente z napisi, kot so »Rusi, pojdite domov!« in »Nočem države, iz katere morajo ljudje bežati«. Zbrana množica je med drugim vzklikala tudi gesla, kot je »Dovolj nam je Fica!«, in pozivala k odstopu tristrankarske koalicijske vlade pod vodstvom trenutnega premierja.

Protesti v Franciji trajajo že več tednov in so usmerjeni predvsem proti draginji. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Po besedah vodje opozicijske stranke Progresivna Slovaška Michala Šimečke se je v središču Bratislave zbralo približno 25.000 protestnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Fico, ki je v zadnjih dveh desetletjih že štirikrat opravljal funkcijo premierja, se od svoje vrnitve na oblast leta 2023 sooča s številnimi protesti. Znašel se je tudi v sporu z Brusljem, zlasti zaradi svojih tesnih odnosov z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in nasprotovanja vojaški pomoči Ukrajini.

Novi protesti

V Franciji je na ulice danes znova odšlo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti visokim življenjskim stroškom. Po navedbah sindikatov se je po vsej državi zbralo več kot 500.000 protestnikov, medtem ko oblasti poročajo o 146.000 udeležencih.

K »dnevu akcije« je za danes pozvalo več farncoskih sindikatov. Med udeleženci so bili predvsem zaposleni v javnem sektorju ter dijaki in študenti, ki so izražali nasprotovanje vladni politiki glede življenjskih stroškov in drugih socialnih vprašanj. Po podatkih notranjega ministrstva se je protestov udeležilo skupno 146.000 ljudi, od tega 28.000 v Parizu.

Sindikat CGT pa je poročal, da se je na ravni celotne države zbralo krepko čez 500.000 protestnikov, od tega 175.000 samo v francoski prestolnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na tisoče ljudi je protestiralo tudi v Lillu, Lyonu, Bordeauxu, Strasbourgu in La Rochellu.

Protesti v Franciji trajajo že več tednov in so usmerjeni predvsem proti draginji. Mladi prav tako demonstrirajo za boljše razmere v šolstvu. Vlada premierja Sebastiena Lecornuja je nedavno pod pritiskom protestnikov napovedala zvišanje minimalne plače že z decembrom. Sindikati pa opozarjajo, da vladni ukrepi glede nizkih plač ne naslavljajo nujnosti trenutnega položaja. Vodja sindikata CGT Sophie Binet je poudarila, da bodo proteste nadaljevali, dokler ne bodo izpolnjene njihove zahteve.