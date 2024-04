Na sojenju Trumpu zaslišali nekdanji tajnico in bankirja

Na sojenju nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov so tožilci na klop za priče v petek poklicali njegovo nekdanjo tajnico Rhono Graff in bankirja Garyja Farra, odvetniki pa so dobili priložnost za zaslišanje prve priče nekdanjega izdajatelja tabloida National Enquirer Davida Peckerja.

»Povsem nenavaden dogovor«

Trumpovi odvetniki so skušali spodnesti kredibilnost Peckerja, čeprav je ta že uvodoma priznal, da ima dobro mnenje o Trumpu in ga jemlje kot mentorja. Pecker je v treh dneh opisal, kako se je s Trumpom in njegovim nekdanjim odvetnikom Michaelom Cohenom pred volitvami 2016 dogovoril za zatiranje negativnih zgodb o Trumpu in objavljanje napadov na njegove politične nasprotnike.

Povedal je, da so opravili ekskluzivni intervju z nekdanjim fotomodelom Karen McDougal samo zato, da bi utišali njeno zgodbo o spolnem razmerju s Trumpom. Priznal je tudi, da je plačal 30.000 dolarjev vratarju Trumpove stolpnice za molk o domnevnem nezakonskem otroku.

Ko je prišlo na vrsto posredovanje pri plačilu 130.000 dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu s Trumpom, se je Pecker umaknil, ker ga je skrbelo, da kršijo zakone. Denar je igralki potem nakazal Cohen, ki je zaradi tega že prestal zaporno kazen. Sedaj bo ključna priča tožilstva, ki želi dokazati, da je Trump nezakonito vplival na volitve 2016.

Trump vse obtožbe zanika, kakor tudi spolni razmerji z McDougal in Daniels. Njegovi odvetniki so v petek skušali prepričati poroto, da so bila plačila opravljena zato, da Trump zaščiti ženo Melanio in sina Barrona. S tem so potrdili, da so bila plačila izvršena. Pecker je priznal, da je bil dogovor s Trumpom za njegov tabloid povsem nenavaden, saj bi se zgodbe o njegovih razmerjih dobro prodajale. Priznal je, da je pomagal Trumpu na lastno škodo.

Tajnica Rhona Graff je potrdila, da so bili v računalnik Trumpove organizacije vneseni podatki o Karen McDougal in Stormy Daniels, a dodala, da Trump računalnikov ni nikoli uporabljal.

Bankir Gary Farro je potrdil, da je Cohenu odprl račun za podjetje, preko katerega je nakazal denar Stormy Daniels, čeprav mu je navedel, da se podjetje ukvarja s svetovanjem pri nepremičninskih poslih. Farro bo zaslišan tudi v torek, ko se bo sojenje nadaljevalo.

Obe strani še vedno čakata na odločitev sodnika Juana Merchana glede kaznovanja Trumpa zaradi kršenja sodne prepovedi napadov na priče. Tožilstvo želi po tisoč dolarjev kazni za vsak javni napad ali do 30 dni zapora.