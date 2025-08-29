  • Delo d.o.o.
    Svet

    Na spletu delili ponarejene intimne fotografije, žrtev tudi Giorgia Meloni

    Škandal je v Italiji ponovno spodbudil debato o mizoginji in nasilju na podlagi spola.
    Uporabniki so fotografije našli na osebnih profilih žensk na družbenih omrežjih ali pa so jih vzeli iz javnih medijev. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Uporabniki so fotografije našli na osebnih profilih žensk na družbenih omrežjih ali pa so jih vzeli iz javnih medijev. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Manca Jagodic
    29. 8. 2025 | 14:35
    29. 8. 2025 | 14:35
    4:25
    V četrtek so italijanske oblasti zaprle spletno stran Phica, na kateri so uporabniki objavljali obdelane in ponarejene fotografije znanih italijanskih žensk. Med njimi so se znašli tudi italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni in vodja opozicije Elly Schlein ter številne igralke, političarke in vplivnice, poroča Guardian.

    Trend: moški v spletnih skupinah širijo intimne fotografije žensk brez soglasja

    Uporabniki so fotografije, ki so jih spremljali vulgarni in seksistični opisi, našli na osebnih profilih žensk na družbenih omrežjih ali pa so jih vzeli iz baz javnih medijev, denimo, intervjujev in političnih dogodkov. Gradivo so nato obdelali tako, da so določen del telesa na fotografiji približali ali ustvarili seksualno pozo, preden so ga objavili na »VIP-odseku« spletne strani. Phica je imela pred zaprtjem več kot 700.000 naročnikov.

    Phica obstaja že od leta 2005 in je delovala nemoteno, dokler prijave zoper spletno stran niso podale številne političarke Demokratske stranke, med njimi tudi Valeria Campagna. »Prijave nisem podala le zaradi sebe, temveč zaradi vseh deklet in žensk, ki nimajo istih orodij, iste varnosti in možnosti, da se izpostavijo medijem in družbenemu pritisku,« je zapisala 27-letna političarka in dodala: »Zaprtje spletne strani je korak naprej. Dogodek dobiva vse več pozornosti in vse več je zavedanja o problematiki. A če si zares želimo spremembe, potrebujemo več: potreben je korenit kulturni premik

    Škandal je v Italiji ponovno spodbudil debato o mizoginji in nasilju na podlagi spola, potem ko je pretekli teden rimska policija zaprla italijansko facebook stran Mia Moglie (Moja žena), kjer so moški objavljali intimne fotografije svojih partnerk, sester in neznank brez njihovega privoljenja.

    Italijanska različica gibanja #jaztudi

    Italijanska predsednica vlade – njena sestra Arianna Meloni je bila prav tako ena izmed žrtev uporabnikov Phice – je za italijanski časnik Corriere della Sera dejala: »Žalostno je, da leta 2025 še vedno obstajajo ljudje, ki menijo, da je normalno in legitimno teptati dostojanstvo ženske in jo žaliti s seksističnimi in vulgarnimi zmerljivkami.« Pristojne oblasti je pozvala, naj primer nemudoma raziščejo in odgovornim dodelijo primerne kazni, drugim žrtvam pa je izrazila solidarnost.

    Med žrtvami Phice sta tudi igralka in režiserka Paola Cortellesi in vplivnica Chiara Ferragni. Zavržnim dejanjem uporabnikov Phice niso ubežale niti desničarske političarke, med njimi Alessandra Mussolini, vnukinja Benita Mussolinija, in ministrica za turizem Daniela Santanchè

    Campagna je bila med prvimi, ki so zoper spletne strani podale uradno prijavo, kmalu pa so se ji pridružile strankarske kolegice Alessia Morani, Alessandra Moretti in Lia Quartapelle. Njihov pogum je spodbudil tudi nekatere druge žrtve, da so s spletno peticijo zbrali več kot 150.000 podpisov za zaprtje Phice. Italijanski mediji dogajanje označujejo za italijansko različico gibanja #jaztudi (ang. #MeToo).

    Začetki ameriškega gibanja #jaztudi (ang. #MeToo) segajo v leto 2006, gibanje pa se je razširilo leta 2017 z nizom obtožb proti Harveyju Weinsteinu. FOTO: Shutterstock
    Začetki ameriškega gibanja #jaztudi (ang. #MeToo) segajo v leto 2006, gibanje pa se je razširilo leta 2017 z nizom obtožb proti Harveyju Weinsteinu. FOTO: Shutterstock

    Mary Galati, pobudnica spletne peticije za zaprtje Phice, se je dvakrat uradno pritožila nad spletno stranjo, potem ko je izvedela, da je bila leta 2023 na njej objavljena njena fotografija. Kljub temu njena prizadevanja niso obrodila sadov, dokler o težavi niso spregovorile znane političarke.

    TVS: Domnevne žrtve identificirale moškega, ki naj bi jim v pijačo stresel drogo

    Julija je italijanski senat odobril zakon, ki je prvič predstavil pravno opredelitev femicida v kazenskem pravu in ga kaznoval z dosmrtnim zaporom. Obenem je zvišal kazni za zločine, kot so zalezovanje, spolno nasilje in maščevalna pornografija.

    Predsednik italijanskega senata Ignazio La Russa je škandal Phica strogo obsodil in izrazil upanje, da bodo pristojne oblasti hitro našle odgovorne. Policija že vodi preiskavo, piše The Guardian.

