Na svetu je že več kot pol milijona superbogatašev posameznikov

V restavracijo Turandot v Moskvi hodijo ruski superbogataši. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Polovica vseh superbogatih živi v ZDA

V premoženjskosvetovalni hiši Knight Frank so pred kratkim objavili poročilo o superbogatih posameznikih v lanskem letu in razkrili, da se je njihovo število kljub ohlajanju svetovnega gospodarstva povečalo za dobrih šest odstotkov oziroma za 31.000 na skupno 513.244, poroča The Guardian. Gre za posameznike, ki imajo več kot trideset milijonov ameriških dolarjev neto premoženja in jih finančni in premoženjski analitiki uvrščajo med »ultra-high net worth individuals - UHNWI« oziroma posameznike s supervisoko neto vrednostjo.Po razlagi strokovnjakov hiše Knight Frank se je v lanskem letu tako zelo povečalo število teh superbogatašev predvsem zaradi povprečno precej visoke rasti svetovnih borz in zaradi rasti vrednosti nepremičnin. Isti strokovnjaki v svojem poročilu napovedujejo, da se bo število superbogatih na svetu do leta 2024 povečalo za 27 odstotkov na 650.000 posameznikov. Zdaj superbogati predstavljajo le okrog 0,006 odstotka svetovnega prebivalstva, v lasti pa imajo več kot trinajst odstotkov vsega svetovnega premoženja. Čedalje večje premoženje se bo torej še naprej koncentriralo v rokah malega števila superbogatašev.Največ oziroma skoraj polovica vseh superbogatih, o katerih govori poročilo Knight Frank, živi v ZDA, sledi Kitajska z 61.587 posamezniki, nato je Nemčija z dobrimi 23.000 superbogataši, Francija z 18.776, Japonska s 17.000 in tako dalje. Toda po besedah vodje raziskav v Knight Frankuštevilo superbogatih najhitreje narašča v Aziji in Afriki in bo v prihodnjih petih letih prekosilo število superbogatašev na marsikaterem tradicionalnem tržišču. Za Indijo predvidevajo, da se bo število superbogatih v prihodnjih petih letih povečalo za 75 odstotkov, v Egiptu pa pričakujejo 66-odstotno rast.Število superbogatih posameznikov se je v zadnjem poročilu Knight Franka v primerjavi s poročilom za leto prej sicer več kot podvojilo, vendar je to posledica spremenjene metode ugotavljanja bogastva posameznikov. Tokrat namreč pri tej svetovalni hiši v premoženje, ki ga ocenjujejo, prvič štejejo tudi vrednost domov, torej hiš ali stanovanj, v katerih ocenjevani posamezniki živijo. Številke iz poročil za prejšnja leta tako niso neposredno primerljive s številkami iz zadnjega poročila 2020.