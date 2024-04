Na Tajvanu dan po potresu rešili skupino rudarjev

Na Tajvanu so dan po močnem potresu s prizadetega območja danes rešili skupino šestih rudarjev. Je pa v enem od kamnolomov še vedno ujetih 64 delavcev, ki jim je vojska s helikopterjem poslala pomoč.

V najhujšem potresu na Tajvanu v zadnjih 25 letih je po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo devet ljudi, število poškodovanih se je povzpelo na 1050, okoli 50 ljudi še vedno pogrešajo. V cestnih predorih je še vedno ujetih približno 100 ljudi, vendar oblasti po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ocenjujejo, da njihova življenja niso ogrožena.

Po navedbah oblasti se pri iskanju ujetih in pogrešanih ljudi osredotočajo na območje okoli mesta Hualien, ki je bilo v potresu z magnitudo 7,4 najhuje prizadeto. Na Tajvanu so do davi zabeležili še več kot 310 popotresnih sunkov.

O potresu danes poročajo tudi s sosednje Japonske. Kot je sporočila japonska meteorološka agencija, je bilo žarišče potresa z magnitudo 6,0 v regiji Fukušima na severovzhodu države na globini 40 kilometrov pod zemeljskim površjem, čutili pa so ga tudi v prestolnici Tokio. O žrtvah ali večji škodi za zdaj ne poročajo, oblasti tudi niso izdale opozorila pred cunamijem, poroča AFP.