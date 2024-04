Na Tajvanu se nadaljuje reševanje ujetih in pogrešanih

Na Tajvanu so danes rešili devet ljudi, ki so po nedavnem močnem potresu ostali ujeti v cestnem predoru na vzhodnem delu otoka. Število smrtnih žrtev je medtem naraslo na 12, nekaj ljudi pa še pogrešajo, poročajo tuje tiskovne agencije. Še več sto ljudi še čaka na reševanje, vendar so po ocenah reševalcev na varnem.

Po najhujšem potresu na Tajvanu v zadnjih 25 letih z magnitudo 7,4, ki je otok stresel v sredo, so tamkajšnje oblasti skupno zabeležile 12 smrtnih žrtev. V hriboviti regiji Hualien na vzhodu otoka, blizu žarišča potresa, so namreč danes pod skalami našli še dve osebi brez znakov življenja.

Število poškodovanih se je do danes povzpelo na 1115, približno 18 ljudi še vedno pogrešajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V cestnih predorih, ki prepredajo hribovito območje province Hualien, ostaja ujetih več deset ljudi. Še več sto ljudi pa je ujetih v nastanitvah v bližini narodnega parka Taroko, saj so vse ceste do območja neprevozne zaradi zemeljskih plazov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Afp

Reševalci so nekaterim danes s helikopterji in droni dostavili hrano, na območje pa so se odpravili tudi peš ob spremstvu psov. Po podatkih tajvanskih oblasti skupno ostaja ujetih okrog 700 ljudi, ki sicer večinoma niso ogroženi.

Gradbinci medtem v mestu Hualien na vzhodu Tajvana nadaljujejo obsežno operacijo čiščenja ruševin, na severu otoka pa se je življenje normaliziralo, čeprav so na številnih stavbah vidne posledice potresa, še poroča AFP.

Tajvanski meteorološki urad je ob tem od srede v bližini žarišča potresa zabeležil več kot 480 popotresnih sunkov, navaja dpa. Direktor seizmološkega centra na otoku Wu Chien-fu je danes dejal, da nadaljnjih popotresnih sunkov še ni mogoče izključiti.

Tajvanu je po potresu ponudilo pomoč več držav, med njimi ZDA, Japonska in Kitajska. Zadnji tako močan potres na otoku leta 1999 z magnitudo 7,6 je zahteval 2400 življenj, tokrat pa se zdi, da so s pomočjo strogih gradbenih predpisov in splošne ozaveščenosti javnosti preprečili večjo katastrofo.