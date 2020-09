FOTO:Na Tasmaniji nasedlo še 200 kitov

Prebrite še: V Tasmaniji nasedlo 250 kitov

Reševalci poskušajo rešiti preživele živali. FOTO: Bilal Rashid/Reuters

Mrke pliskavke lahko tehtajo do tri tone. FOTO: Brodie Weeding/AFP

FOTO: Brodie Weeding/AFP

Ni znano, zakaj so nasedli

Manjše število kitov je bilo rešenih. FOTO: Brodie Weeding/AFP

Na Tasmaniji so v torek našli še okoli 200 nasedlih kitov. Skupno je od ponedeljka na zahodni obali avstralskega otoka nasedlo 470 kitov, kar je največ doslej. Večina kitov v novoodkriti skupini je najverjetneje poginilo, reševalci pa se trudijo rešiti vse živali, ki so v plitvi vodi še vedno žive, poročajo tuje tiskovne agencije.Posebej izurjeni reševalci so v torek rešili okoli 25 kitov iz prve skupine, a so zatem nekateri med njimi znova nasedli. Iz prve skupine mrkih pliskavk, ki je nasedla v ponedeljek pri kraju Macquarie Harbour, je poginilo kakih 90 kitov.Novo skupino kitov so v torek opazili iz helikopterja, nasedla pa je kakih deset kilometrov stran od prve skupine. Iz zraka so bili mnogi med njimi videti mrtvi. Strokovnjaki domnevajo, da so vsi kiti iz iste jate.»Razočarani smo, ker se je povečalo tako število nasedlih kitov kot tistih, ki so poginili,« je dejal, nadzornik v podjetju, ki skrbi za nacionalne parke in divje živali na Tasmaniji. Je pa izrazil upanje, da bo reševalcem danes uspelo več kitov spraviti v globoko vodo.Mrke pliskavke so nasedle na odročnem, težko prehodnem in zelo redko poseljenem območju. Nedostopnost peščene obale, kjer se nahajajo, otežuje njihovo reševanje. Nekatere živali so tudi prevelike za reševanje ali pa so na pretežko dostopnih območjih. Mrke pliskavke so lahko velike do sedem metrov in tehtajo do tri tone.Reševalci se osredotočajo na tiste kite, ki imajo največ možnosti, da preživijo. Biologje v torek pojasnil, da so številni kiti »na mokrem in hladnem«, kar povečuje možnosti za njihovo preživetje.Kite si prizadeva rešiti okoli 60 strokovnjakov, po preizkušanju več metod pa se je za najuspešnejšo izkazalo reševanje z zankami, pritrjenimi na čolne.Zakaj so kiti prišli na obalo, ni znano. Najpogosteje sicer nasedajo prav mrke pliskavke , za katere je značilna tesna medsebojna povezanost, poroča britanski BBC.Skupno je od ponedeljka nasedlo 470 kitov, kar je največ doslej. Doslej je za rekordnega na Tasmaniji veljal tovrsten pojav iz leta 1953, ko je nasedlo 294 mrkih pliskavk. O zadnjem množičnem nasedanju kitov pa so poročali leta 2009, ko jih je bilo na obali okoli 200. Na Tasmaniji je nasedanje morskih živali precej pogosto, vendar pa večinoma ne gre za tako množične primere, temveč za posamezne živali.