Na tisoče Francozov na ulicah v boju proti rasizmu

V Parizu se je zbralo okoli 20.000 ljudi. FOTO: Michel Rubinel/AFP

Protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju, ki so se v ZDA sprožili zaradi smrti temnopoltega Georgea Floyda v policijskem primežu v Minneapolisu , so vzplamteli tudi v nekaterih drugih državah, kjer se soočajo s podobnimi primeri.V Parizu se je na ulicah zbralo okoli 20.000 ljudi, ki jih je ameriški dogodek spomnil na policijsko brutalnost in smrtpred štirimi leti. Nagovorila jih je tudi Traorjeva starejša sestra: »Ne bojujemo se le za družino Traore. To je boj za vse. Ko se borimo za Georgea Floyda, se borimo za Adama Traora.«Proteste v francoski prestolnici je policija zaradi omejevanja zbiranja zaradi epidemije covida-19 prepovedala, a to Francozov ni ustavilo. Na ulicah je vzniknilo tudi nasilje, protestniki so v policijo metali kamenje in druge predmete, policija je odgovorila s solzivcem in streljanjem gumijastih nabojev. Protestniki so tudi zažigali zaboje za smeti, kolesa, motorje in barikade. Protesti so potekali tudi v drugih mestih, po poročanju francoske tiskovne agencije se je v Lillu zbralo okoli 2500 ljudi, v Marseillu 1800 in 1200 v Lyonu.Notranji ministerje nasilje obsodil in poudaril, da nima prostora v demokraciji.Primer smrti 24-letnega Traora je bil zelo odmeven, saj je umrl po aretaciji po policijskem lovu leta 2016. Policija ga je iskala zaradi identifikacije. Med postopkom so moškega policisti stisnili ob tla, izgubil je zavest, nato je na bližnji policijski postaji umrl. Ko so prišli reševalci, je bil še vedno v lisicah, navaja francoska tiskovna agencija.Prejšnji petek je medicinska stroka objavila, da je 24-letnik umrl zaradi odpovedi srca, ki bi lahko bila posledica predhodnih zdravstvenih težav v kombinaciji s stresom in utrujenostjo ter drogami. Tako je potrdila po prepričanju policistov, da ni umrl zaradi zadušitve ob aretaciji. To je že tretje uradno poročilo, ki ne bremeni policistov, potem ko jih je poročilo zdravnikov, ki ga je podala družina, bremenilo krivde. V torek je družina sicer posredovala nove ugotovitve, ki znova govorijo, da je bila smrt posledica brutalnih policijskih tehnik.Vodja pariških policistovje policistom poslal pismo podpore in sporočil, da pariška policija ni ne nasilna ne rasistična in da deluje v skladu z zakonodajo.