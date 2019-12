Na tisoče protestnikov napadlo ameriško veleposlaništvo v Bagdadu

Oblasti v Bagdadu so napovedale, da bodo na pogovor poklicale ameriškega veleposlanika v Iraku. FOTO: Ahmad Al-rubaye/Afp

Iraška vlada je opozorila, da so po nedeljskih povračilnih letalskih napadih ZDA na proiransko paravojaško skupino v Iraku ogroženi odnosi med Bagdadom in Washingtonom. Na tisoče protestnikov je danes napadlo ameriško veleposlaništvo v Bagdadu, kjer med drugim zažigajo ameriške zastave.Ameriška vojska je v nedeljo zvečer izvedla letalske napade na oporišča proiranske paravojaške skupine v Iraku in Siriji, pri čemer je bilo ubitih najmanj 25 borcev skupine Kataib Hezbolah, več kot 50 je bilo ranjenih. Bombardiranje je bilo odgovor na petkov raketni napad na iraško vojaško oporišče v Kirkuku, v katerem je bil ubit ameriški pogodbeni sodelavec.Več tisoč udeležencev pogrebnega sprevoda za ubitimi v napadu je danes skušalo vdreti v ameriško veleposlaništvo. Protestniki pred veleposlaništvom zažigajo zastave in vzklikajo »smrt Ameriki«. Zaradi protestov so posredovale tudi iraške varnostne sile.Že v ponedeljek je ameriške napade obsodil tudi iraški premier, ki je glede na navedbe njegovega urada napovedal tudi ustrezne posledice in nakazal ponovno preučitev odnosov med Irakom in ZDA. Ameriške sile so delovale v skladu s svojimi in ne iraškimi političnimi prioritetami, je Mahdijev urad še zapisal v izjavi in dodal, da je šlo za kršitev suverenosti Iraka.Oblasti v Bagdadu so napovedale tudi, da bodo na pogovor poklicale ameriškega veleposlanika v Iraku. Washington odgovarja z obtožbami na račun iraških oblasti, ki da niso zaščitile ameriških interesov.