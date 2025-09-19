Na trgovino obesil napis: Judom vstop prepovedan

V nemškem Flensburgu, v zvezni deželi Schleswig-Holstein, je lastnik specializirane trgovine Hans Velten Reisch z napisom »Judom je vstop prepovedan! Nič osebnega. Ni antisemitizma. Samo ne prenesem vas« povzročil vsesplošno ogorčenje, poroča Euronews. Policija je sporni napis odstranila, da bi preprečila nevarnost in morebitne izgrede, lastnik pa je napis prestaavil v notranjost trgovine.

Dogodek je sprožil ostre odzive lokalnih in državnih politikov. Župan Flensburga Fabian Geyer je opozoril, da napis spominja na »najtemnejša poglavja nemške zgodovine« in da v mestu nima mesta. Zeleni in socialdemokrati so ga označili za jasen primer antisemitizma, nekdanja županja Simone Lange pa je podala prijavo policiji.

Zvezni komisar za boj proti antisemitizmu Felix Klein je incident označil za »antisemitizem v najčistejši obliki« in poudaril, da mora država odločno ukrepati. Podobno so obsodbe izrazili tudi ministrica za izobraževanje Karin Prien (CDU) ter evropski poslanec Zelenih Rasmus Andresen, ki je opozoril na potrebo po enotni zaščiti človekovih pravic v EU. Policija je prejela več prijav, tožilstvo pa preučuje, ali gre za kaznivo dejanje spodbujanja sovraštva.

»Nisem nacist,« pravi lastnik trgovine v Flensburgu

Šestdesetletni Reisch, ki trgovino vodi od leta 2016, zavrača obtožbe, da je skrajnež, in trdi, da ni nacist. Po njegovih besedah je napis izraz osebnega protesta proti izraelski politiki in vojni na Bližnjem vzhodu. Pravi, da Judom, ki se od vojne distancirajo, vstopa ne bi prepovedal.

V pogovoru za portal förde.news se je opisal kot »malo levo, malo desno – a ne radikalno«. Po njegovem se izrazi, kot je »rasizem«, uporabljajo prelahkotno.

V intervjuju je obširno izražal nezadovoljstvo s politiko in družbo – od birokracije in medijev do konflikta na Bližnjem vzhodu, svobode govora in osebnih razočaranj v okolju. Še posebej kritičen je bil do nemške politike do Izraela, ki jo je označil za »hinavščino Zahoda«.

Pojasnil je, da je prenehal streči strankam, ki po njegovem mnenju podpirajo vojno v Izraelu. »Takih ljudi ne potrebujem – ne v poslu ne zasebno,« je dejal. Ob tem pa je dodal, da proti Judom, ki se od vojne jasno distancirajo, nima nič. »Tudi kavo lahko spijejo,« je pripomnil.

Reisch je bil presenečen nad burnim odzivom. »Nikoli si nisem mislil, da bo povzročilo takšen val,« je dejal in dodal, da je bil napis namenjen zgolj njegovemu neposrednemu okolju. »Ne ščuvam k sovraštvu, samo povem, kar mislim.«