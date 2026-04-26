Streljanju na Trumpa priča tudi slovenski veleposlanik, spregovoril je za Delo

Na tradicionalni večerji dopisnikov Bele hiše, ki sta se je udeležila ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania, so sinoči odjeknili streli. Predsednika in njegovo ženo so evakuirali, po poročanjih iz Washingtona pa v streljanju ni bil ranjen nihče.

Večerje se je udeležil tudi naš veleposlanik Iztok Mirošič. »Sem še v dvorani, signal je slab,« je le nekaj minut po streljanju povedal v telefonskem pogovoru za Delo, ki so ga prekinjali šumi. »Ko se je zgodilo streljanje, so v trenutku v dvorano vdrli agentje tajnih služb in vojaki ter odpeljali Trumpa in Melanio. Mi smo ostali notri.«

Sedel je v prvih vrstah, je poročal, in dodal, da je to že tretje ameriško streljanje, ki mu je bil priča, eno se je zgodilo v Chicagu, drugo v Washingtonu sredi križišča. Priča streljanja v hotelu v Memphisu, Tennesse, sem bila pred nekaj leti tudi vaša dopisnica.

Poskus atentata na tedanjega republikanskega predsedniškega kandidata Trumpa julija 2024 v pensilvanskem Butlerju. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

To so bili naključni dogodki. Na predsednika Trumpa pa so poskušali že več atentatov, najhuje julija 2024 na predvolilnem zborovanju v Butlerju v Pensilvaniji. Strelec Thomas Crooks mu je obstrelil uho. Preden je padel pod streli agenta tajnih služb, je ubil petdesetletnega Coreya Comperatora in hudo ranil dva druga udeleženca zborovanja. Nekaj mesecev kasneje so na Floridi odkrili še enega nesojenega atentatorja. K tej srh zbujajoči statistiki bodo odslej prištevali tudi letošnjo večerjo dopisnikov Bele hiše.

»Tukaj so vsi najpomembnejši ameriški novinarji, začelo se je zelo lepo,« je kmalu po streljanju poročal slovenski veleposlanik Iztok Mirošič. »Zdaj so sporočili, da se hoče Trump na ta dogodek vrniti v tridesetih dneh, saj zaradi protokolov tajnih služb ne sme priti takoj nazaj. Ker ne bo prišel, so nam dovolili, da gremo domov,« je povedal še iz Hiltona.

»Se je pa zgodilo bliskovito, to moram reči,« je komentiral. »Streljanje se je zgodilo v lobiju pred dvorano, policija in vojska sta takoj vdrli vanjo. Trumpa, Vancea in vse vladno omizje so takoj odpeljali.«