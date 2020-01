FOTO:»Na ulicah umirajo ljudje, ki se borijo za mir in svobodo«

Erbil – Ameriška eksekucija iranskega generala Kasima Sulejmanija in iranski povračilni napad na ameriški koalicijski oporišči v Iraku sta s svojo geopolitično tektoniko notranjepolitično dogajanje v razžarjeni državi potisnila na stran, toda slaba dva tedna pozneje, so protirežimski protesti spet oživeli.Zadnje dni so ulice Bagdada gorele. Več deset tisoč protestnikov, ki se zavzemajo za reformo političnega sistema in predčasne volitve, hkrati pa ne dovolijo, da bi jih kdorkoli povezoval z Iranom ali ZDA, je blokiralo promet v središču mesta in na vpadnicah ter pozivalo k splošni stavki. Njihove osnovne zahteve so ostale ...