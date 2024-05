Na ulicah žalujoči privrženci vlade, ki se poslavljajo od državnikov

V iranski prestolnici Teheranu se je po poročanju državne televizije danes na žalni slovesnosti za ponesrečenega predsednika Ebrahima Raisija zbralo več milijonov ljudi. Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je ob začetku procesije vodil molitev pred krstami Raisija in drugih, ki so umrli v nedeljo v helikopterski nesreči.

Po molitvi se je procesija s krstami Raisija, zunanjega ministra Hoseina Amirja Abdolahiana in drugih premaknila izpred teheranske univerze v smeri Trga svobode na zahodu prestolnice. Ulice so bile polne žalujočih privržencev vlade, ki so se poslavljali od državnikov. Številni so v rokah držali slike preminulih.

Poleg visokih predstavnikov politike in vojske so se današnje slovesnosti udeležili tudi tuji gostje, med njimi vodja političnega urada Hamasa Ismail Hanija, je poročala iranska tiskovna agencija Isna.

FOTO: Atta Kenare/AFP

Na pogrebu bo tudi predstavnik Rusije

Hamenej je po nesreči razglasil petdnevno žalovanje, ki bo trajalo do petka. Raisija bodo v četrtek pokopali v šiitskem centru v njegovem rojstnem mestu Mašhad. Na pogrebu pričakujejo tudi visoke predstavnike prijateljskih držav Irana, med drugim bo svojega predstavnika na pogreb poslala tudi Rusija.

Medtem ko so podporniki vlade žalovali zaradi Raisijeve smrti, so njegovi nasprotniki pozdravili izgubo človeka, ki je bil pomemben del političnega vrha, ki zatira in zapira drugače misleče, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V času konservativne Raisijeve vlade se je v Iranu okrepila represija, številni novinarji in aktivisti pa so bili zaprti.