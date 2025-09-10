Na univerzi ustrelili desničarskega aktivista Charlieja Kirka

Med nastopom skrajno desnega ameriškega vplivneža Charlieja Kirka na Univerzi Utah Valley naj bi prišlo do streljanja. Univerza je izdala sporočila, da je bil »na kampusu izstreljen strel proti gostujočemu govorniku«. Sprva so mediji poročali, da je osumljenec že pridržan, po zadnjih informacijah, pa naj ne bi bil.

Na posnetkih dogodka izgleda, da je strel Kirka zadel v prsni koš. O njegovem stanju še ni podatkov.

Charlie Kirk je konservativni komentator in voditelj podkasta z milijoni sledilcev. Slovi po svojih prizdavenjih za širjenje skrajno konservativnih idej med študenti na ameriških kampusih. Ima 5,2 milijona sledilcev na X in 7,3 milijona sledilcev na TikToku.

Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju že objavil, da je Kirk ustreljen in ljudi pozval naj molijo za aktivistovo zdravje.

Več sledi.