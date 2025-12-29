Na volitvah na Kosovu zmagala stranka premierja Kurtija

Na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu je po skoraj vseh preštetih glasovnicah zmagala stranka Samoopredelitev premierja Albina Kurtija, ki je osvojila več kot 49 odstotkov glasov. Po napovedih naj bi ji še neprešteti glasovi zagotovili večino v 120-članskem parlamentu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Drugo mesto je zasedla desnosredinska Demokratska stranka Kosova (PDK) z okoli 21-odstotno podporo, medtem ko je za tretjeuvrščeno Demokratsko zvezo Kosova (LDK) glasovalo približno 13,6 odstotka volivcev.

Kurti je v izjavi v volilnem štabu svoje stranke dejal, da si bodo po potrditvi rezultatov prizadevali za hitro oblikovanje novega sklica parlamenta in nove vlade, s čimer bi se končala skoraj leto dni trajajoča politična kriza v državi.

»Ne smemo izgubljati časa, skupaj napredovati moramo hitro kot le lahko,« je poudaril.

Predčasne parlamentarne volitve so na Kosovu potekale po skoraj letu dni politične krize, ki so jo zaznamovali neuspešni poskusi oblikovanja vlade.

Kosovo se je sicer že pred tem spopadalo z večmesečno institucionalno in politično krizo zaradi nesoglasij med strankami in posledične nezmožnosti konstituiranja skupščine.