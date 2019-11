Na volitvah slavil prodemokratični tabor

Preberite še: Zdaj pa na volitve!

Na nedeljskih volitvah članov okrožnih svetov v Hongkongu je prepričljivo slavil prodemokratični tabor. Po prvih izidih so stranke, ki se zavzemajo za več demokratičnih svoboščin, osvojile 388 od 452 sedežev v 18 okrožnih svetih. Hongkonška voditeljicaje dejala, da bo njena vlada ponižno prisluhnila državljanom.Izid volitev je jasno sporočilo vladi, da javnost podpira zahteve protestnega gibanja, ki se že mesece na hongkonških ulicah bori za večje demokratične svoboščine in proti vse večjemu vmešavanju Pekinga v to mesto s statusom posebnega upravnega območja.Vsi okrožni sveti so bili v prejšnjih mandatih v trdno rokah strank, ki so naklonjene Pekingu. V nedeljo pa je brez sedežev ostala vrsta vidnih politikov, med njimi sporni, ki je bil v začetku meseca ranjen v napadu z nožem.Kandidati prodemokratičnih strank so še posebej dober rezultat dosegli v okrožjih, kjer so minule mesece potekali najmnožičnejši protivladni protesti.Okrožje Wong Tai Sin, kjer so policisti prebivalce zalivali s solzivcem, je zdaj v celoti v rokah prodemokratičnega tabora. Zelo dober rezultat so dosegli tudi v okrožjih Yuen Long, Tai Po in Sha Tin, kjer so potekali najintenzivnejši in najnasilnejši spopadi med policisti in protestniki, poročajo tuje tiskovne agencije.Hongkonška voditeljica Carrie Lam je priznala, da rezultat volitev kaže na globoko nezadovoljstvo javnosti z vlado. "Vlada bo gotovo ponižno prisluhnila mnenjem državljanov in se bo nanje resno odzvala," je zapisala v sporočilu za javnost.Nedeljske volitve je zaznamovala rekordna udeležba. Po podatkih volilne komisije je glas oddalo več kot 2,9 milijona od 4,13 milijona volilnih upravičencev, kar je 71 odstotkov. Prejšnji rekord je bil iz leta 2015, ko se je volitev udeležilo 47 odstotkov volilnih upravičencev.Poleg tega je bilo za tokratne volitve registriranih bistveno več volivcev kot za prejšnje. V nedeljo je lahko svoj glas oddalo 4,13 milijona Hongkonžanov, kar je za dober milijon več kot pred štirimi leti.Za 452 sedežev v 18 okrožnih svetih se je potegovalo več kot 1100 kandidatov. Čeprav se okrožni sveti v glavnem ukvarjajo z lokalnimi zadevami, so zastopani v 1200-članskem volilnem odboru, ki bo leta 2022 izvolil naslednjega izvršnega vodjo.Nekdanjo britansko kolonijo že od junija pretresajo protivladni protesti. Sprva so izbruhnili zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj Kitajski, a so se kmalu sprevrgli v splošno nezadovoljstvo zaradi vse večjega vmešavanja Pekinga v to polavtonomno območje. Protestniki zahtevajo večje demokratične svoboščine in neodvisno preiskavo policijskega nasilja.