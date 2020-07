Na vrhu EU se je peti dan pokadil bel dim

Bruselj - Na vrhu EU , ki se je zavlekel že v peti dan, je voditeljem EU na le uspelo spraviti pod streho načrt za okrevanje in proračunu EU, ki sta skupaj vredna več kot 1800 milijard evrov.Ena od zadnjih vprašanj v razpravi je bilo povezovanje izplačil z delovanjem pravne države. Predlaganemu mehanizmu sta najbolj nasprotovali Madžarska in Poljska. Po kompromisni formuli, ki je bila sprejemljiva za vse, naj bi bil finančni interesi Unije zavarovani skladno z načeli iz evropske pogodbe, zlasti s temeljnimi vrednotami iz 2. člena pogodbe o EU.Posebno so poudarili pomen vladavine prava. Vpeljan bo sistem pogojevanja in evropska komisija bo pripravila ukrepe za primere kršitev. Ti bodo sprejeti s kvalificirano večino držav članic v svetu EU.Evropska komisija naj bi pripravili še dodatne ukrepe za zaščito proračuna EU pred prevarami in nepravilnostmi.Po kompromisnem predlogu, ki je bil predstavljen včeraj zvečer, je bilo predvidenih več rezov v načrtu za okrevanje. Namesto sprva predlaganih 500 bo nepovratnih sredstev le za 390 milijard evrov. V proračunu je bil za kohezijsko regijo Zahodno Slovenijo, ki bi ostala brez precejšnjega reza financirana, zagotovljen 300-milijonski bonbonček.je v zadnjem predlogu popravek za Zahodno Slovenijo po neuradnih informacij zvišal še za 50 milijonov.