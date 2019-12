Na vsakih 70 japonskih vojakov ena »ženska za tolažbo«

Nekdanje ženske za tolžabo zahtevajo jasno opravičilo japonske vlade. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Novinarji japonskega Kyodo news so se dokopali do zgodovinskih dokumentov, ki razkrivajo razsežnosti spolnega suženjstva in tako imenovanih »žensk za tolažbo«. Japonska vojska naj bi namreč med drugo svetovno vojno vladi naročila, naj zagotovo eno spolno sužnjo za vsakih 70 vojakov.Sveženj 23 dokumentov, ki jih je med aprilom 201 in marcem 2019 zbral japonski kabinet, vključuje tudi 13 zaupnih depeš, poslanih leta 1938 z japonskega konzulata na Kitajskem zunanjemu ministrstvu v Tokiu. Ženske za tolažbo so že od konca vojne naprej boleča točka Japonske in vplivajo tudi na sedanje odnose z njenimi sosedami. Spolne sužnje, ki so jih prisilili v odnose z vojaki, so bile poleg Japonk namreč tudi prebivalke Koreje, Tajvana, Avstralije, tudi Filipinov.Leta 1993 se je tedanji vodja japonskega vladnega kabinetaopravičil »ženskam za uteho« in priznal, da so jih japonske oblasti prisilile v spolne odnose proti njihovi volji.Iz razkritih dokumentov je še razvidno, da je generalni konzul Jinana takratnega zunanjega ministra v eni od depeš opozoril, da je japonska invazija povzročila porast prostitucije na njegovem območju. Tam naj bi se nahajalo več kot 100 gejš, 110 žensk za tolažbo in 228 Korejk. Za vojake je potrebno zagotoviti še najmanj 500 žensk, še piše v depeši.Iz druge je razvidna prošnja generala iz kitajske province Šandong, naj bi za vsakih 70 vojakov na voljo ena spolna sužnja, mornarica je šla še dlje in za tolažbo mornarjem prosila za najmanj 150 žensk.Natančno število žensk, ki so jih prisilili v spolno suženjstvo, ni znano. Zgodovinarji menijo, da jih je bilo več deset tisoč, nekatere naj bi šle v prostitucijo tudi samovoljno, poroča AP. S pomočjo žensk za tolažbo naj bi, po mnenju nekaterih, zmanjšali število spolno prenosljivih bolezni in posilstev.Japonska vlada je že pred časom vzpostavila sklade za pomoč žrtvam, a so te večkrat jasno opozorile, da se jim iskreno in naravnost ni nihče opravičil. Zato še vedno prihaja do številnih tožb večinoma prebivalk Južne Koreje. V zadnjem času so se odnosi med Japonsko in Južno Korejo tako poslabšali, da vplivajo že na turizem in trgovanje, tudi lanska postavitev kipa, ki prikazuje mlado južnokorejsko »žensko za tolažbo«, koncu polemik ni naredila usluge.