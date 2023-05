Novinar AFP Arman Soldin je bil ubit na vzhodu Ukrajine

V obstreljevanju blizu mesta Časiv Jar na vzhodu Ukrajine je bil v torek ubit videokoordinator francoske tiskovne agencije AFP Arman Soldin, so povedali novinarji AFP, ki so bili priča napadu. Tiskovna agencija je smrt Soldina označila za grozen opomin na tveganja in nevarnosti, s katerimi se vsak dan soočajo novinarji v Ukrajini.

V torek popoldne se je novinar agencije AFP skupaj s skupino novinarjev in enoto ukrajinskih vojakov odpravil na teren. Zahodno od Bahmuta so se znašli pod ruskimi zračnimi napadi, 32-letni Soldin pa je zaradi poškodb umrl. Preostali novinarji niso bili poškodovani.

»Celotna agencija je zaradi Armanove izgube zelo prizadeta. Njegova smrt je grozljiv opomin na tveganja in nevarnosti, s katerimi se vsak dan soočajo novinarji, ki poročajo o konfliktu v Ukrajini,« je poudaril glavni izvršni direktor AFP Fabrice Fries.

Od septembra dalje je nato živel v Ukrajini, kjer je redno potoval na fronto na vzhodu in jugu države. FOTO: Aris Messinis/AFP

Ubitemu novinarju se je že poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron. »Pogumno je bil od prvih ur konflikta na fronti, da bi ugotavljal dejstva in nas informiral,« je na twitterju zapisal Macron in dejal, da deli »bolečino njegovih sorodnikov in vseh njegovih sodelavcev«.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je poudarila, da je novinarstvo temelj svobodne družbe. Ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je dejal, da je v mislih z njegovo družino in bližnjimi ter s celotno družino AFP.

»Svoje življenje je posvetil obveščanju sveta o resnici. Njegova zapuščina in njegov namen bosta živela naprej,« pa je v sporočilu ob smrti novinarja na twitterju zapisalo ukrajinsko obrambno ministrstvo.

Sožalje je izrazil tudi koordinator odbora za zaščito novinarjev (CPJ) za Evropo in Srednjo Azijo Gulnoza Said ter ruske in ukrajinske oblasti pozval, naj temeljito raziščejo okoliščine novinarjeve smrti.