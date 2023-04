Na vzorcih covida-19 z wuhanske tržnice odkrili genski material živali

Raziskovalna skupina na Kitajskem je v sredo objavila analizo vzorcev s tržnice v Wuhanu, ki govorijo v prid teoriji, da je prvotni izbruh covida-19 nastal po prenosu bolezni z živali na ljudi. Na vzorcih covida-19 izpred več kot treh let so namreč raziskovalci odkrili tudi genski material divjih živali, poroča britanski BBC.

Prva strokovno pregledana raziskava bioloških vzorcev s tržnice Huanan v kitajskem Wuhanu sicer ne daje dokončnega odgovora o izvoru novega koronavirusa, opozarjajo v raziskavi. Povsem možno je namreč, da je virus na tržnico prinesla okužena oseba.

Analiza vzorcev, ki jo je objavila znanstvena revija Nature, pa daje pomembno izhodišče nadaljnjim raziskavam o izvoru virusa, ki je odgovoren za več kot tri leta trajajočo pandemijo.

Kot ugotavljajo raziskovalci, so njihove analize potrdile prisotnost virusa na kletkah, mehanizaciji in površinah znotraj tržnice, kjer se je domnevno zgodila prva okužba konec leta 2019.

Kitajski znanstveniki: Okoljski vzorci ne morejo dokazati, da so bile živali okužene

Na tržnici, ki je od izbruha ostala zaprta, so bile naprodaj živali, ki so dovzetne za prenos virusa, pri čemer so raziskovalci izpostavili rakunje pse. Kitajski znanstveniki so sicer priznali, da »ti okoljski vzorci ne morejo dokazati, da so bile živali okužene«.

Ta raziskovalna skupina je februarja 2022 že objavila krajšo različico analize, zdaj pa je tudi drugim znanstvenikom dala na razpolago podatke o vzorcih iz Wuhana izpred več kot treh let.

Objava analiz sledi nedavnim okrepljenim ugibanjem nekaterih ameriških zveznih agencij, ki so teorijo, da je virus ušel iz raziskovalnega laboratorija v Wuhanu, označile kot najbolj verjetno. O vprašanju izvora koronavirusa sicer tudi med agencijami ZDA ni konsenza.