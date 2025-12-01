Na zabavi umrli trije otroci in 21-letni mladenič, storilec še ni znan

Na otroški rojstnodnevni zabavi v kalifornijskem mestu Stockton, kjer se je v soboto zvečer zgodila nova tragedija s strelnim orožjem, so po najnovejših podatkih umrli trije otroci, stari osem, devet in 14 let, ter 21-letni mladenič. Zabava, na kateri je bilo med 100 in 150 povabljencev, se je nekaj pred 18. uro spremenila v prizorišče množičnega streljanja. Stanja ranjenih oblasti še niso razkrile.

Policija domneva, da je bil napad ciljan, osumljeni strelec pa je pobegnil in ostaja na begu. Šerif okrožja San Joaquin Patrick Withrow je prebivalce pozval, naj posredujejo vse informacije, ki bi lahko pomagale ujeti storilca. »Najti moramo te živali« je bil oster Withrow.

V streljanju na otroški zabavi so ugasnila štiri življenja, 11 ljudi je ranjenih. FOTO: Afp

Dogodek je znova odprl razpravo o vse pogostejših množičnih streljanjih v ZDA. Samo letos naj bi jih bilo že najmanj 380, opozarja nevladna organizacija Gun Violence Archive.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je družinam žrtev izrekel sožalje in ponudil vso podporo države. Županja Stocktona Christina Fugazi pa je dejala, da se mesto sooča z »srce parajočo situacijo« ter pozvala k solidarnosti z žrtvami in njihovimi svojci.