Na Zahodnem Balkanu se virus bohoti

Grčija bo jutri zjutraj zaprla meje za srbske državljane; v državo bodo lahko vstopili le tisti, ki so na nujnih poteh. Vendar pa v regiji Srbija ni država z največ novookuženimi na milijon prebivalcev v zadnjih dveh tednih; pred njo sta Črna gora in Kosovo, še bolj pa izstopa Severna Makedonija. Na Zahodnem Balkanu se koronavirus vse bolj bohoti.V balkanskih državah, kjer virus ni bil povsem zatrt, saj so nekaj deset novih okužb imeli vsak dan, so se ljudje po odpravi ostrih ukrepov precej sprostili. Množična vesela druženja, nogometne tekme z več tisoč navijači, koncerti in v Srbiji najbrž tudi nedavne volitve so ...